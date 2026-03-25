Kroiが、J-WAVE（81.3FM）の深夜プログラム『SPARK』にて、4月度の木曜日ナビゲーターを担当することを発表した。

Kroiは、3月23日にアシッドジャズバンド・INCOGNITO（インコグニート）とコラボレーションした新曲「Kinetic feat. INCOGNITO」をリリース。こちらの楽曲は、J-WAVE春のキャンペーン「MY STORY TOKYO ―僕らがここにいる理由―」のキャンペーンソングに起用されており、今回のナビゲーター就任はこのキャンペーンと連動したものとなる。リスナーからのメッセージの募集は、3月25日より開始している。

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◾️Kroi コメント

いつも聴いているJ-WAVEに出演させていただけてとても嬉しいです。特に「SPARK」は仕事終わりの帰り道、車内でよく聴いており、新しい音楽と出会える大切な場でした。これから皆さまに楽しい時間をお届けできるよう努めてまいります！

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また、本楽曲がレコーディングされたロンドンの名門スタジオ「Colibri Sound Recorders」でのドキュメンタリー映像も公開されたINCOGNITOのリーダー・Blueyとともにセッションをしながら作り上げていく様子が収められているという。

https://youtu.be/gdAJZZ-Brto

なおKroiは、2026年8月より全国6都市10公演を巡る＜Kroi Live Tour 2026 “JUNGLE”＞を開催する。本ツアーでは、ワンマン公演に加え、Kroiにとって約2年ぶりとなる対バン公演も実施。レキシ、iri、KIRINJI、東京スカパラダイスオーケストラという、ジャンルと世代を超えたラインナップが発表されている。なお、チケットは先行受付中だ。

◾️「Kinetic feat. INCOGNITO」

2026年3月23日（月）リリース

配信：https://lnk.to/Kroi_Kinetic

◾️＜Kroi Live Tour 2026 “JUNGLE”＞

特設サイト：https://special.kroi.net/tour/ 2026年8月10日（月）KT Zepp Yokohama（ワンマン公演） 開場18:00/開演19:00

2026年8月20日（木）Zepp Nagoya（2マン公演） 開場18:00/開演19:00

2026年8月21日（金）Zepp Nagoya（ワンマン公演） 開場18:00/開演19:00

2026年8月29日（土）Zepp Sapporo（ワンマン公演） 開場17:00/開演18:00

2026年9月4日（金）Zepp Fukuoka（2マン公演） 開場18:00/開演19:00

2026年9月5日（土）Zepp Fukuoka（ワンマン公演） 開場16:30/開演17:30

2026年9月18日（金）Zepp Osaka Bayside（2マン公演） 開場18:00/開演19:00

2026年9月19日（土）Zepp Osaka Bayside（ワンマン公演） 開場16:30/開演17:30

2026年9月22日（祝・火）Zepp Haneda(TOKYO) （2マン公演） 開場17:00/開演18:00

2026年9月23日（祝・水）Zepp Haneda(TOKYO) （ワンマン公演） 開場17:00/開演18:00 ▼チケット

座種：1Fスタンディング 2F指定席

料金：1Fスタンディング・・・ 7,000円（税込 / ドリンク代別）

2F指定席・・・ 8,000円（税込 / ドリンク代別） ▼オフィシャル先行2次（抽選）

申込期間：3月16日（月）20:00 〜 4月12日（日）23:59

入金期間：4月16日（木）18:00 〜 4月20日（月）23:59

当落発表：4⽉16⽇（木）18:00

リンク：https://w.pia.jp/t/kroi-t/