yutoriが、最新ミニアルバム『心の微熱』より「爪色とグラスの縁」のMVを公開した。

『心の微熱』は、配信シングル「愛してるって嘘ついた」「数％のハッピーエンド」、先行シングル「僕らは孤独だ」を含む全6曲入りのミニアルバムだ。日常で起きる様々な良い出来事、悪い出来事に心が動く瞬間を肯定する1枚となっている本作は、日々の様々な愛を歌ったラブソングだけでなく、「弱い自分を肯定し、寄り添いたい」というメッセージが色濃く出ている作品になっているという。

公開されたMVでは、ボーカル・佐藤古都子が様々な表情を見せる映像になっており、マクロ撮影など今までyutoriのMVでは使われることのなかった撮影方法にもトライし、キーボードを新たに加えたyutoriにとって挑戦的な楽曲に新たな解釈を提示した映像作品に仕上がっているとのことだ。

https://youtu.be/hRKpgrYfr-o

なおyutoriは、3月28日より＜yutori ONEMAN TOUR 2026”Bless you!”＞がスタートする。チケットが残り少なくなっている会場もあるため、ぜひ早めにチェックしていただきたい。

◾️＜yutori ONEMAN TOUR 2026“Bless you!”＞ 2026年

3月28日（土）福岡 DRUM Be-1

3月29日（日）広島 SIX ONE Live STAR

4月4日（土）高松 DIME

4月18日（土）新潟 GOLDEN PIGS RED

5月9日（土）札幌 SAPPORO SPiCE

5月17日（日）仙台 darwin

5月30日（土）大阪 GORILLA HALL

5月31日（日）名古屋DIAMOND HALL

6月7日（日）神奈川 KT Zepp Yokohama ▼Extra Show

2026年6月21日（日）台北 MOONDOG

2026年6月27日（土）ソウル Musinsa Garage チケット受付中：https://w.pia.jp/t/yutori2026/