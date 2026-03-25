タレントの“ぐっさん”こと山口智充が20日、自身のインスタグラムを更新し、“元愛車”を紹介した。



【写真】キャラぴったり！カッコイイ でも、カラーリングにまさかの“ディスり”が…

「販売された2015年からかな？5年くらい 70復刻に乗ってました！」とコメントし、トヨタ・ランドクルーザー70の画像を掲載した。



「マニュアルワングレード！ゴリゴリでタフで！それこそ大阪へも名古屋へもこれでガンガン往復してました」と乗りまくっていたと告白。「大雪の時も！それはそれは頼もしかったなぁ さすがです！！」と走破性の高さに賛辞を贈っていた。



「幸いにもその5年間、現場や局で同じ車を見ることはなく、他の芸能人とのかぶりも知ってる範囲では無かったのでグッドなチョイスだったかなと思います」とシブめの選択を自画自賛。「ただ4000ccのハイオクともなると、なかなかですよね 今もし乗ってたら特に」とガソリン代だけは「グッド」とはいかなかったことも記した。



ボディカラーはサバンナをほうふつとさせるベージュだが、「乗って直ぐくらいにBSでやってるアメリカの人気カスタム番組の塗装シーンで、2人のメカニックがカスタム中のアメ車を『何色にする？』って話し合ってて、2人声を合わせて『いちばんダサいのは？ベージュ！』ってカメラ目線で言ったんです」と予想外の角度から“ディスり”にあったことも。「ソファから転げ落ちました あの時はショックやったなぁ」としみじみ振り返っていた。



（よろず～ニュース編集部）