英国流×日本の抹茶文化が融合！ Matchaeologist「銀座・和光 アーツ＆カルチャー 抹茶ドリンク」

記事ポイント ロンドン発の抹茶ブランドMatchaeologistが銀座・和光「アーツ＆カルチャー」で特別提供展示テーマに合わせ毎週替わるスペシャル抹茶カクテルを用意5万円（税抜）以上の購入で抹茶ドリンク引き換えチケットをプレゼント ロンドン発の抹茶ブランドMatchaeologistが銀座・和光「アーツ＆カルチャー」で特別提供展示テーマに合わせ毎週替わるスペシャル抹茶カクテルを用意5万円（税抜）以上の購入で抹茶ドリンク引き換えチケットをプレゼント

ロンドン発の抹茶ブランドMatchaeologist（マッチャオロジスト）の抹茶ドリンクが、銀座・和光「アーツ＆カルチャー」の特別企画にて提供されています。

毎週異なるスペシャル抹茶カクテルが楽しめる、ここだけの体験です。

Matchaeologist「銀座・和光 アーツ＆カルチャー 抹茶ドリンク」

期間：〜3月21日場所：銀座・和光 アーツ＆カルチャー提供時間：14:00〜18:00

Matchaeologistの抹茶ドリンクが、銀座・和光「アーツ＆カルチャー」の特別企画にてお客様へのおもてなしとして提供されています。

3月の3週間にわたり、展示に合わせて毎週異なるスペシャル抹茶カクテルが楽しめます。

展示空間では、ゆったりとした時間とともに抹茶の新しい魅力に触れられる企画です。

3月21日までの期間中に銀座・和光の全フロアにて5万円（税抜）以上買い物をした方には、抹茶ドリンク引き換えチケットがプレゼントされます。

チケットを持っている方は、アーツ＆カルチャーにて特別な抹茶ドリンクを体験できます。

ペルシャ絨毯や観葉植物に彩られた会場では、色鮮やかな2層グラデーションの抹茶ドリンクが提供されています。

展示にはどなたでも気軽に立ち寄れます。

UK発ブランドならではの抹茶体験

Matchaeologistは、日本の抹茶文化に深い敬意を払いながら、イギリスという異なる生活文化の視点から抹茶を再解釈しています。

形式や作法に縛られず、自分のペースで気負わず楽しむ現代的なスタイルが特徴です。

展示のテーマやコンセプトに合わせた、その場でしか味わえないオリジナル抹茶カクテルを提供しています。

完成した抹茶カクテルは、シャンパングラスに深緑の抹茶を注ぎ、ライムスライスとスターアニスを浮かべた美しい一杯です。

展示詳細

3月5日〜3月18日は『うちはそとーLEAFMANIA 茶器セレクト展ー』が開催されています。

3月12日〜4月1日には『真珠織と彫刻家具』ペルシャ絨毯の展示です。

3月19日〜3月28日は『万華才』大森修 蒔絵個展が行われています。

ロンドン発のMatchaeologistならではの視点で再解釈された、ここでしか味わえない抹茶カクテルが魅力です。

展示ごとに異なるスペシャルドリンクが用意され、訪れるたびに新しい抹茶体験を楽しめます。

銀座・和光の上質な空間で、日本の抹茶文化とイギリスの感性が融合した一杯に出会えます。

Matchaeologist 銀座・和光 抹茶ドリンクの紹介でした。

よくある質問

Q. Matchaeologistの抹茶ドリンクはどこで提供されていますか？

A. 銀座・和光「アーツ＆カルチャー」にて、展示に合わせた特別な抹茶ドリンクが提供されています。

Q. 抹茶ドリンク引き換えチケットはどうすればもらえますか？

A. 3月21日までの期間中に、銀座・和光の全フロアにて5万円（税抜）以上買い物をすると、チケットがプレゼントされます。

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