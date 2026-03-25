ピーターこと歌手で俳優の池畑慎之介（73）が25日、東京・丸の内コットンクラブで「OZIBAライブXI(11)」の昼夜2回公演を行った。

毎回、大好きな歌を全力で披露するライブの今年初お目見え。満員のファンを前に「愛の幕切れ」からスタート。「時には母のない子のように」「ひとり寝の子守唄」と往年の大ヒット客をカバー。大好きな「越路吹雪メドレー」からシャンソンの名曲、そして「清河（チョンハー）への道」など全16曲を熱唱した。

途中、客席の歌手で女優の芳本美代子（57）をステージに上げ、6月10、11日に東京・豊洲シビックセンターホールで行う2人が主演の舞台「喝采〜『イヴの総て』より〜」の即席プロモーションも行った。

池畑は「この作品はアカデミー賞6部門に輝いた名作です。みっちょん（芳本）とは舞台などで5回共演したことがあり、息もピッタリ、期待してください」と話した。

他に歌手神野美伽(60)や元サッカー日本代表ラモス瑠偉(69)、俳優谷原章介(53)、フジテレビ佐々木恭子アナウンサー(53)、女優渡辺えり(71)、仁科亜季子(72)らが池畑の声に聞き入った。