赤ちゃんがおもちゃを持っていたら、2匹のワンコがやってきて…？ワンコたちがおもちゃを羨ましがる様子が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で10万4000回再生を突破。「可愛すぎる」「癒されました」「笑っちゃった」といった声が寄せられています。

【動画：赤ちゃんが『おもちゃ』を持っていたら、2匹の犬が凝視して…『いいなあ』と見つめる光景】

赤ちゃんのおもちゃを羨ましがるワンコたち

TikTokアカウント「bow634_wow569」に投稿されたのは、柴犬の「武蔵」くんと「小禄」くんの可愛い行動です。この日、赤ちゃんはおもちゃを持ったまま、ご家族のお膝の上でのんびり過ごしていました。

途中で武蔵くんと小禄くんがそばにやってきたかと思うと、羨ましそうにおもちゃを凝視し始めたそう。どうやら「いいなあ」「ちょっと貸してよ」と、アピールしているようです。おもちゃにお顔を近づけて、クンクンと匂いを嗅ぎまくる場面も。

愛おしすぎる姿に悶絶

ご家族が手でさえぎっても匂いを嗅ぎ続けるので、赤ちゃんの足を使ってガードしてみたところ、「おっと…」と後ろに下がってくれたそう。しかし武蔵くんも小禄くんもまだ諦めていないのか、その場から立ち去ろうとする気配はゼロ。

その後もなんとかしておもちゃを貸してもらおうと、「いいな、いいな」と熱い視線を注ぎ続けていたそうです。こんな風に人のおもちゃを欲しがるなんて、まるで小さな子どものよう…！その愛おしすぎる姿には、「可愛い」「たまらん」と悶絶する人が続出することとなりました。

この投稿には他にも「Ｗの圧がｗ」「しっかり目で追ってるw」「表情がなんとも言えんｗ」「一心に見つめる姿が可愛い」「買ってあげたい」「無理に取らず、お利口さん」といったコメントが寄せられています。

仲良し兄弟の日常

武蔵くんと小禄くんはとても仲の良い兄弟で、いつも一緒にお散歩したり遊んだりしているそうです。小禄くんが武蔵くんの背中を枕にして、ぴとっとくっついてお昼寝していることや、お散歩中に2匹揃って拒否柴モードを発動することも。

これからも2匹の仲良しで可愛い姿は、たくさんの人に笑顔と癒しを届けてくれることでしょう。

武蔵くん＆小禄くんの愛らしい姿や、ご家族との微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「bow634_wow569」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「bow634_wow569」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。