動物病院でのひととき、何気ない会話の中に含まれていた「手術」という言葉が、ワンコの心を大きく揺さぶることに。勘違いしたワンコが見せた反応は、あまりにも愛らしいものだったそうです。

投稿は記事執筆時点で9万回再生を突破。「自分の事だと思ってるｗｗ」「怖かったね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：動物病院にきた犬→近くで電話していた獣医師が『手術』と言った途端…まさかの『自分だと勘違いする光景』】

「手術」の一言に反応

TikTokアカウント「sushiro_mameshiba」に投稿されたのは、豆柴のスシ郎くんのお姿。この日、動物病院を訪れていたスシ郎くんは、飼い主さんの膝の上で耳を塞がれる形で頭を優しく支えられていたといいます。

そんな中、近くで電話をしていた獣医師の会話から「手術」という言葉が聞こえてきたのだとか。その瞬間、スシ郎くんは「クーン」と小さく声を漏らし、目を大きく見開いたまま困惑した表情を見せたそう。

緊張感が…

そのままスシ郎くんは前脚を突っ張り、獣医師のいる方向をじっと見つめ続けていたといいます。耳を塞がれていてもしっかり反応し、緊張した様子が伝わるような姿は、つい守ってあげたくなる愛らしさで溢れています。

その後もクーンクーンと泣きながら視線を左右へ動かす様子も見せ、ペロペロと口の周りを舐める場面もあったのだとか。飼い主さんの膝の上に座ったまま、助けを求めているような仕草をみせていたというスシ郎くん。

優しく寄り添う飼い主さん

スシ郎くんの耳は終始、飼い主さんの手で優しく塞がれており、守られるように抱えられていたそうです。「だいじょうぶだよ」と声をかけられる中でも、スシ郎くんは周囲を警戒し続けていたのだとか。

まるで「手術」という言葉を自分のこととして受け取ってしまったかのような反応は、思わずクスッと笑ってしまう一方で、その繊細さが伝わるひとコマとなったようです。不安そうでありながらもどこか愛らしいその姿に、心を掴まれてしまう人が続出したのでした。

投稿には「耳を塞いであげてるのに聞こえちゃって、ブルブルしてるのが可愛い」「電話なのに 自分の事だと思ってるのねｗｗ」「柴は敏感ですから…笑」「ドリフでこう言うコント見たこと有る気がする」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「sushiro_mameshiba」では、スシ郎くんの愛らしい姿が投稿されています。ほっこり癒されたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「sushiro_mameshiba」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。