「やっぱり同い年っていいよね」元日本代表の２人をお祝い！ 神戸の37歳GKが“関西で戦うチームの88年会”開催を報告「最高の会ができました」
ヴィッセル神戸の新井章太が３月25日、自身のインスタグラムを更新。「関西で戦うチームの88年会をしてきました」と綴り、２枚の写真をアップロードした。
現在37歳のGKは、チームメイトで元日本代表のGK権田修一やMF乾貴士、セレッソ大阪のMF香川真司らとの集合写真を公開し、「やっぱり同い年っていいよね。37歳になってもみんなまだまだサッカー少年だし、元気だし、若い子になんて負けてられねーよ！！ って感じで最高の会ができました」と発信した。
続けて「またやるので全国から同い年みんな来るように！！笑」と同世代に呼びかけも。
最後には「そしてゴンちゃん、真司誕生日おめでとう たかしご馳走様」と記しており、権田と香川の誕生日を祝ったようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】神戸GK新井が公開した関西で戦うチームの88年会！
現在37歳のGKは、チームメイトで元日本代表のGK権田修一やMF乾貴士、セレッソ大阪のMF香川真司らとの集合写真を公開し、「やっぱり同い年っていいよね。37歳になってもみんなまだまだサッカー少年だし、元気だし、若い子になんて負けてられねーよ！！ って感じで最高の会ができました」と発信した。
続けて「またやるので全国から同い年みんな来るように！！笑」と同世代に呼びかけも。
最後には「そしてゴンちゃん、真司誕生日おめでとう たかしご馳走様」と記しており、権田と香川の誕生日を祝ったようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】神戸GK新井が公開した関西で戦うチームの88年会！