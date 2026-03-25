オフショットを公開した新井。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

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　ヴィッセル神戸の新井章太が３月25日、自身のインスタグラムを更新。「関西で戦うチームの88年会をしてきました」と綴り、２枚の写真をアップロードした。

　現在37歳のGKは、チームメイトで元日本代表のGK権田修一やMF乾貴士、セレッソ大阪のMF香川真司らとの集合写真を公開し、「やっぱり同い年っていいよね。37歳になってもみんなまだまだサッカー少年だし、元気だし、若い子になんて負けてられねーよ！！ って感じで最高の会ができました」と発信した。
 
　続けて「またやるので全国から同い年みんな来るように！！笑」と同世代に呼びかけも。

　最後には「そしてゴンちゃん、真司誕生日おめでとう たかしご馳走様」と記しており、権田と香川の誕生日を祝ったようだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】神戸GK新井が公開した関西で戦うチームの88年会！