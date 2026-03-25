阿部巨人の開幕ローテは「大丈夫ではないと思う」新人2人が入る異色の布陣を球界OBが考察「ローテーション6枚全部替える可能性もある」

山崎、戸郷不在の開幕ローテーションとなる中、阿部監督の起用も注目される(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext

V奪回を目指す阿部巨人の開幕ローテーションの顔ぶれが注目されている。

まず阪神とぶつかる開幕投手に抜擢したのがドラ1左腕の竹丸和幸。オープン戦でも3試合に登板、防御率0.75と安定したパフォーマンスを示した竹丸に大役を託すと、2番手が元楽天のスペンサー・ハワード、そして3戦目にドラフト3位ルーキーの左腕、山城京平。こちらも最速154キロ直球が持ち味、オープン戦は2試合で1勝0敗、防御率0.00としっかり打者を封じ込めた。

【巨人開幕ローテ】誤算…”投手陣の柱”山粼伊織の離脱や戸郷が不振で二軍調整に『投げてみないと分からない』新人竹丸と山城が開幕ローテ入り！巨人投手陣を高木豊はどう見ているのか？

そして2カード目の中日戦で投入されるのが、新助っ人のフォレスト・ウイットリー、身長2メートル超えの剛速球が期待され、続くのは投手最年長、昨年は200勝も達成した田中将大。3戦目が楽天から移籍した則本昂大が想定されている。

特に開幕カードで新戦力がそろって登板すれば球団史上初となり、大きく注目を集めている。

阿部巨人の開幕ローテには球界内からも考察の声が上がっている。

現役時代は大洋（現DeNA）で活躍、引退後は日本代表コーチを務め、現在は野球解説者として活躍する高木豊氏は3月24日に自身のYouTubeチャンネルに「【巨人開幕ローテ】誤算…“投手陣の柱”山崎伊織の離脱や戸郷が不振で二軍調整に『投げてみないと分からない』新人竹丸と山城が開幕ローテ入り！巨人投手陣を高木豊はどう見ているのか？」と題した動画を更新。今季の巨人の開幕ローテに独自の考察を加えている。

今回阪神との開幕カードにルーキー2人が入ったことに高木氏は「新人2人が新鮮に見えるんだよね」とコメント。期待値が高まっているとした。

一方で今回の開幕ローテが固まるまでには、有力な開幕投手候補と見られた山崎伊織が右肩のコンディション不良で2軍落ち、さらに昨季の開幕投手を務めた戸郷翔征もオープン戦の内容がふるわず、開幕は2軍で迎えることになった。

こういった点を受け、高木氏も巨人の開幕ローテーションを「大丈夫ではないと思うよ」と誤算が重なったこともあり、不透明な部分もあるとした。具体的には「ルーキーが1年間ローテーションで守って投げれるかといえば絶対守れないって」と、壁にぶつかることもあるとした。