「始まった感がある」カプセルトイ発売中止を報告。「クレームでも？」「ホルムズ海峡封鎖と関係あるのかな？」
アミューズメントグッズを企画製造するトイメーカー・Jドリーム公式X（旧Twitter）は3月25日に投稿を更新。2026年4月発売予定だったカプセルトイが、生産上の都合で中止となったことを報告しました。
【投稿】Jドリームの発売中止の告知
「耳鼻科のアレマスコット」は、耳鼻科の診察台や処置機器をミニチュア化した全5種のカプセルトイ。のど用・鼻用それぞれのカラーバリエーションが展開されており、発売を楽しみにしていたファンも多い商品でした。
また「始まった感がある プラ系マスコット軒並みやられそうね ガチャ愛好家涙目」「多分中東情勢悪化による原材料確保困難かモノホンの製造メーカー(多分オムロン)から物言いが入ったかの二択かな」「ホルムズ海峡封鎖と関係あるのかな？」と理由を推測する声も寄せられました。
公式から詳細な中止理由は明かされておらず、続報があるのかどうか注目されます。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【投稿】Jドリームの発売中止の告知
「耳鼻科のアレマスコット」発売中止を告知同アカウントは「お知らせ」と題し、「2026年4月発売予定『耳鼻科のアレマスコット』は生産上の都合により発売中止となりました。発売をお待ちいただいておりましたお客様には、謹んでお詫び申し上げます。何卒ご了承のほどよろしくお願いいたします」と投稿しました。
「権利か石油か…」この突然の中止発表にネット上では「クレームでも入ったのかな」「権利か石油か…。残念です」「欲しかったのにマジで残念」など悲しみの声が上がっています。
また「始まった感がある プラ系マスコット軒並みやられそうね ガチャ愛好家涙目」「多分中東情勢悪化による原材料確保困難かモノホンの製造メーカー(多分オムロン)から物言いが入ったかの二択かな」「ホルムズ海峡封鎖と関係あるのかな？」と理由を推測する声も寄せられました。
公式から詳細な中止理由は明かされておらず、続報があるのかどうか注目されます。
(文:橋酒 瑛麗瑠)