アミューズメントグッズを企画製造するトイメーカー・Jドリーム公式Xは3月25日に投稿を更新。2026年4月発売予定だった「耳鼻科のアレマスコット」について声明を発表しました。（サムネイル画像出典：Jドリーム公式Xより）

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アミューズメントグッズを企画製造するトイメーカー・Jドリーム公式X（旧Twitter）は3月25日に投稿を更新。2026年4月発売予定だったカプセルトイが、生産上の都合で中止となったことを報告しました。

【投稿】Jドリームの発売中止の告知

「耳鼻科のアレマスコット」発売中止を告知

同アカウントは「お知らせ」と題し、「2026年4月発売予定『耳鼻科のアレマスコット』は生産上の都合により発売中止となりました。発売をお待ちいただいておりましたお客様には、謹んでお詫び申し上げます。何卒ご了承のほどよろしくお願いいたします」と投稿しました。

「耳鼻科のアレマスコット」は、耳鼻科の診察台や処置機器をミニチュア化した全5種のカプセルトイ。のど用・鼻用それぞれのカラーバリエーションが展開されており、発売を楽しみにしていたファンも多い商品でした。

「権利か石油か…」

この突然の中止発表にネット上では「クレームでも入ったのかな」「権利か石油か…。残念です」「欲しかったのにマジで残念」など悲しみの声が上がっています。

また「始まった感がある　プラ系マスコット軒並みやられそうね　ガチャ愛好家涙目」「多分中東情勢悪化による原材料確保困難かモノホンの製造メーカー(多分オムロン)から物言いが入ったかの二択かな」「ホルムズ海峡封鎖と関係あるのかな？」と理由を推測する声も寄せられました。

公式から詳細な中止理由は明かされておらず、続報があるのかどうか注目されます。

(文:橋酒 瑛麗瑠)