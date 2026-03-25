【日本百名湯】好き＆行ってみたい「群馬県の温泉」ランキング！ 「伊香保温泉」を抑えた圧倒的1位は？
「日本百名湯」は「日本経済新聞」で連載されていた企画で、書籍としても出版され温泉好きの間で有名です。
そこで、All About ニュース編集部は2026年3月5〜6日、全国の10〜70代の男女250人を対象に「日本百名湯」に関するアンケート調査を実施。今回は、日本百名湯の中から「群馬県の温泉」に絞ったランキングを紹介します。
それでは、「日本百名湯の中で、好き＆行ってみたい群馬県の温泉」ランキングの結果を見ていきましょう。
【4位までの全ランキング結果を見る】
温泉街には多くのお店があり、街のシンボルでもある長さ約300m、約360段続く石段が特徴。周辺にはグルメスポットやレジャー施設もあり、幅広い世代が楽しめる温泉地となっています。
回答者からは、「階段の温泉街がおもしろい」（40代女性／埼玉県）、「昔ながらのレトロな感じが素敵だから」（40代女性／愛媛県）、「階段状の温泉街を歩くだけでテンションが上がるから」（40代女性／青森県）などの意見が寄せられました。
また、温泉街では有名な「湯もみショー」をはじめ、「草津温泉らくご」などが体験できるのも魅力。グルメスポットも数多く、何日いても飽きない温泉地として大人気です。
回答者からは、「湯畑をみたい。日本有数の温泉地。死ぬまでに行きたい」（40代男性／大阪府）、「巡れるところがたくさんあるから」（30代女性／神奈川県）、「東の横綱と呼ばれる名湯で泉質の良さは間違いないから」（50代女性／埼玉県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
(文:ゆるま 小林)
そこで、All About ニュース編集部は2026年3月5〜6日、全国の10〜70代の男女250人を対象に「日本百名湯」に関するアンケート調査を実施。今回は、日本百名湯の中から「群馬県の温泉」に絞ったランキングを紹介します。
それでは、「日本百名湯の中で、好き＆行ってみたい群馬県の温泉」ランキングの結果を見ていきましょう。
2位：伊香保温泉／37票2位に選ばれたのは伊香保温泉です。榛名山の中腹にある温泉地で、万葉集や古今集などにも登場することで全国的に有名です。子宝の湯として知られ、お湯は「黄金（こがね）の湯」と「白銀（しろがね）の湯」の2種類を楽しめます。
温泉街には多くのお店があり、街のシンボルでもある長さ約300m、約360段続く石段が特徴。周辺にはグルメスポットやレジャー施設もあり、幅広い世代が楽しめる温泉地となっています。
回答者からは、「階段の温泉街がおもしろい」（40代女性／埼玉県）、「昔ながらのレトロな感じが素敵だから」（40代女性／愛媛県）、「階段状の温泉街を歩くだけでテンションが上がるから」（40代女性／青森県）などの意見が寄せられました。
1位：草津温泉／181票1位に選ばれたのは草津温泉でした。「日本三名泉」の1つであり、日本一の自然湧出量で全国的に知られている温泉地。お湯は、強い酸性による高い殺菌力が特徴で主な6つの源泉を持ち、草津のシンボルでもある湯畑には毎分約4000Lが湧き出しています。
また、温泉街では有名な「湯もみショー」をはじめ、「草津温泉らくご」などが体験できるのも魅力。グルメスポットも数多く、何日いても飽きない温泉地として大人気です。
回答者からは、「湯畑をみたい。日本有数の温泉地。死ぬまでに行きたい」（40代男性／大阪府）、「巡れるところがたくさんあるから」（30代女性／神奈川県）、「東の横綱と呼ばれる名湯で泉質の良さは間違いないから」（50代女性／埼玉県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
(文:ゆるま 小林)