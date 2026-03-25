過呼吸で動けなくなった私、一緒にいた息子は不安から泣いてしまった――。

バスの乗客は私だけ。運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て来る…下車する際、運転手が私に告げた言葉

助けを求めた三人の女性が取った行動とは。

北海道在住の60代女性・Mさんの20年ほど前の思い出。

＜Mさんからのおたより＞

約20年前、当時小5の三男と札幌へ行きました。

地元に帰るため札幌駅に行った時、疲れがたまっていたのか、私は過呼吸を起こしてしまいました。

人の多い札幌駅の中に入れず、まず外へ出ました。少し横になっていましたが、呼吸の乱れと不安感は取れません。

それまでの経験で、安定剤を飲めば少しは治まるかもと思いましたが、薬局まで行ける調子ではありませんでした。

そこで周りを見渡し、三人の「おばさま方」に声をかけてみました。

自分の症状を伝え、「薬を買ってきて欲しい」と頼んだのです。

「君のお母さんは心が優しいから」

一人が「私が行ってくるわ」と言ってくださいました。別の一人は「大丈夫よ」と私に声をかけてくださり、安心したのを覚えています。

一緒にいた三男はとても不安で、泣いていました。薬を買ってきてくれた女性が、

「君のお母さんは心が優しいから、こういう病気になるのよ、何も心配しなくて大丈夫」と声をかけてくれました。

薬を飲んで少し楽になった頃、別れました。あの三人のおばさま方には、今でも感謝しています。

私も困っている人がいたら、ためらわず声をかけていきたいと思います。



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