「大きな贈り物をくれた」。イランから何らかの譲歩があったと明かし、停戦に前のめりなトランプ大統領。イランが態度を明らかにしない中、停戦に向けた協議は本当に行われるのでしょうか？

■アメリカ中央軍“イランの戦闘力を奪っている”

イスラエルの最大都市テルアビブ上空に降り注ぐ、複数の光。

イランはイスラエル方面へ連日、クラスター弾を積んだミサイルを発射しています。

アメリカ中央軍は24日、イラン国内の9000以上の標的を破壊し、戦闘力を大幅に奪っていると主張。

さらに、イランの現地メディアは24日、南部のブシェール原子力発電所の敷地内に飛翔（ひしょう）体が着弾したと報じました。被害は確認されていませんが、IAEA（国際原子力機関）は最大限の自制を求めると呼びかけています。

アルジャジーラによるとイランでは、これまでに少なくとも1500人が死亡したということです。

■トランプ氏「我々はこの戦争に勝った」

アメリカが攻撃を続ける一方、トランプ大統領はここ数日、対話姿勢を強くにじませています。

トランプ大統領

「我々は正しい人々と交渉している。彼らはディール（取引）を切実に望んでいるんだ。きのうイランはすごいことをしたんだ。贈り物をくれた。きょう届いたが、非常に大きく、高額な価値のある『贈り物』だ。詳しくは言えないが」

記者

「核関連？」

トランプ大統領

「いや、石油やガス関連だ」

「贈り物」という表現で、イランが事実上の封鎖を続けるホルムズ海峡をめぐり、何らかの譲歩があったことを示唆しました。

さらに、イランの体制転換を達成し、軍事作戦の終結は近いとアピールしました。

トランプ大統領

「我々は指導者たちを全員殺した。後継を決めようとしたやつらも殺した。いまの新しいグループにも同じ事ができるが、まぁ様子を見よう。これは体制の転換だ。最初にいた、全ての問題を生み出した指導者と、いまの指導者たちはとても違う。（戦いを）終わらせるつもりだよ。はっきり言えないが。だから、我々はこの戦争に勝ったんだって」

■トランプ氏対話姿勢の背景に…支持率低下か

イランとの「手打ち」を急いでいるようにも見えるトランプ氏。その足元は揺らいでいます。

24日に発表された最新の世論調査で、支持率は36％と第二次政権発足以来、最低に。

イランへの攻撃については「反対」が61％と「支持」を大きく上回っています。支持率の低下がいまの対話姿勢の背景にあるとみられます。

山崎大輔NNNワシントン支局長

「物価高に不満がたまっていたところに、ガソリンも高騰したことで、政権への批判が強まっていることが実際に数字として表れたかたちです。すでに選挙への影響も出始めています。

24日に行われたフロリダ州の補欠選挙では、トランプ大統領の自宅がある選挙区で、野党・民主党の候補が勝利を確実にしていて、アメリカメディアは『象徴的な番狂わせだ』と伝えています。

だからこそ、11月の中間選挙への影響を避けるため、トランプ大統領は早く戦闘を終わらせようと、イランとの交渉に前のめりになっているといえます」

■パキスタンで近く協議か イラン側は否定

こうした中、パキスタンで戦闘終結に向けた協議が近く行われる可能性も出ています。

それに向けて、トランプ政権は15項目の条件をイランに提示したと報じられています。ただ、イラン側は公式には協議への態度を明らかにしていません。

イラン軍の報道官は、日本時間25日午後に公開した動画で、トランプ氏を挑発し、交渉を否定しました。

イラン軍の報道官（革命防衛隊SNSより／日本時間25日午後公開）

「我々はおまえたちのような人間とはやっていけない」

■イスラエルは「ヒズボラ」標的に攻撃継続

さらに、出口を探るアメリカと対照的に、攻撃を強化しているイスラエル。

イランと共闘するイスラム教シーア派組織「ヒズボラ」を標的に、レバノンへの攻撃を続けています。

カッツ国防相は「イスラエル軍が、レバノン南部のリタニ川までの“安全地帯”を掌握する」と、新たな計画を明らかに。

中東での戦闘終結の出口はまったく見えていません。