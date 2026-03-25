【ワシントン＝池田慶太、エルサレム＝福島利之】イスラエルの主要民放テレビ「チャンネル１２」は２４日、複数の情報筋の話として、米国のトランプ政権がイランとの戦闘終結に向け、１か月の停戦やイランの核開発計画の放棄を柱とした１５項目の計画案を示したと報じた。

イランは見返りに制裁の全面解除を得られる内容だが、イラン国営メディアによると、高官は計画案を拒否すると述べた。

計画案は仲介役のパキスタンを通じてイランに伝えられたという。計画案ではイランに対し、▽既存の核能力の解体▽濃縮ウランの国際原子力機関（ＩＡＥＡ）への引き渡し▽ナタンツなど３か所の核施設の解体▽ホルムズ海峡の開放▽ミサイル保有数や射程の制限――などを要求。イランは見返りとして、▽制裁の全面解除▽民生用原子力計画の支援――などを受ける。

イラン国営テレビ傘下のプレスＴＶは２５日、高官の話として、イランが１５項目の計画案を拒否すると報じた。イラン軍の報道官は２５日、「米国は自身と交渉している」と述べ、表向き米国との交渉を否定する立場を崩していない。

これに先立ち、米ニュースサイト・アクシオスは、米側がイランとの協議を２６日にもパキスタンで開くことを計画しており、イラン側の返事待ちだと報じていた。また、米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは２４日、関係筋の話として、イラン側が米側に、湾岸諸国にある全ての米軍基地の閉鎖やイスラム教シーア派組織ヒズボラに対するイスラエルの攻撃停止といった交渉再開の条件を提示したと報じた。

対イラン攻撃を続けるイスラエルが計画案に同意しているかどうかは不明だ。イスラエル主要紙ハアレツは２５日、政府当局者の話として、「トランプ大統領が高濃縮ウランや核・ミサイル計画で譲歩することを懸念している」と伝えた。

トランプ氏は２４日、記者団に対し、イランの海軍や空軍を壊滅させた結果、「我々は非常に有利な交渉の立場にある」と語った。ＦＯＸニュースなど米メディアは２４日、米陸軍第８２空挺（くうてい）師団の数千人を中東に派遣すると報じた。攻撃強化を辞さない構えを示してイランへの圧力を強め、交渉を有利に進めたい狙いがあるとみられる。