2026年度「K-1 GIRLS」第3弾発表 美輪咲月・広瀬晏夕・瀬名ひなの・櫻木はるが継続
【モデルプレス＝2026/03/25】23日より、3日間連続で2026年度のK-1 GIRLS（ラウンドガール）が発表。第3弾として、美輪咲月、広瀬晏夕、瀬名ひなの、櫻木はるの継続が明らかになった。
【写真】2026年度「K-1 GIRLS」第1弾は？
美輪は、今回でK-1 GIRLSとして3年目の就任となり、キャプテンに抜擢。推しのファイターは朝久（裕貴＆泰央）兄弟で「去年大会も大活躍のお2⼈だったので今年も注⽬しています」と期待をかける。「今年でK-1 GIRLSとして活動させていただいて3年⽬になります！ 大好きなK-1をもっともっと盛り上げられるように！誰よりもK-1を楽しみます」とコメントを残した。
同じく3年目の就任となり、副キャプテンの広瀬は、ピラティスにハマり「身体の内側から整え、コンディションづくりにも取り組んでいます」とボディメイクをしているという。注目選手については「K-1世界王者（90kg）のルーカス‧アハテルバーグ選⼿です。重量級ならではの破壊力とスピードを兼ね備え、トーナメントでは3試合すべてKO勝利を収めたインパクトは圧巻で記憶に新しいです」と明かす。
さらに「進化を遂げたK-1スーパー‧ライト級チャンピオンの朝久泰央選⼿にも注目しています。スピードとテクニックを兼ね備え1つ1つの攻撃の精度が⾼く、試合の流れを⽀配していく姿に惹きつけられます。他団体での試合からもK-1への強い想いが伝わってきて、その姿勢にもとても魅⼒を感じます」と朝久選手への想いを熱く語っている。
2年目となる瀬名は「去年は初めてのラウンドガールに加え選手の通訳と、とてもたくさんの経験をさせていただきました。今年はもっと選手のキャラを引き出せるような会話で盛り上げていきたいと思います！今年はゾーラ・アカピャン選手に注目しています！まずは4/11 K-1 GENKI ☆どれもメイン級の試合ばかりでとても楽しみです！」と意気込んだ。
本人が語るように瀬名は、ラウンドガール衣装のまま選手の通訳を行い、メディアから注目を集めることに。今年度も、K-1世界戦略とともに彼女のインターナショナルな活躍が期待できる。
櫻木も今年で2年目。「去年に引き続き今年も継続させていただけてとても嬉しく思います！去年は初めてのことが多く、ラウンドガールのお仕事に慣れるまで時間がかかりました。ですが、去年1年間でK-1のこと、選手のことを沢山知ることができました。今年は2年目としてより多くの人に格闘技の素晴らしさや魅力、そして選手個⼈の強みやキャラクターを伝えて行けたらいいなと思います！」と気合いを入れている。
第1弾として、白石希望、Naomi Amemiya、第2弾として、夏実晴香、早麻おと、犬飼るいが発表されている。（modelpress編集部）
生年月日：1999年4月11日
身長：170cm B85 W54 H83
出身地：大阪府
ガールズ歴：3年目
生年月日：1998年11月9日
身長：166cm B83 W58 H85
出身地：静岡県
ガールズ歴：3年目
生年月日：1998年3月16日
身長：172cm B89 W56 H86
出身地：神奈川県
ガールズ歴：2年目
生年月日：10月6日
身長：165cm B86 W59 H87
出身地：兵庫県
ガールズ歴：2年目
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【写真】2026年度「K-1 GIRLS」第1弾は？
◆美輪咲月、キャプテンに抜擢
美輪は、今回でK-1 GIRLSとして3年目の就任となり、キャプテンに抜擢。推しのファイターは朝久（裕貴＆泰央）兄弟で「去年大会も大活躍のお2⼈だったので今年も注⽬しています」と期待をかける。「今年でK-1 GIRLSとして活動させていただいて3年⽬になります！ 大好きなK-1をもっともっと盛り上げられるように！誰よりもK-1を楽しみます」とコメントを残した。
◆広瀬晏夕、注目選手は？
同じく3年目の就任となり、副キャプテンの広瀬は、ピラティスにハマり「身体の内側から整え、コンディションづくりにも取り組んでいます」とボディメイクをしているという。注目選手については「K-1世界王者（90kg）のルーカス‧アハテルバーグ選⼿です。重量級ならではの破壊力とスピードを兼ね備え、トーナメントでは3試合すべてKO勝利を収めたインパクトは圧巻で記憶に新しいです」と明かす。
さらに「進化を遂げたK-1スーパー‧ライト級チャンピオンの朝久泰央選⼿にも注目しています。スピードとテクニックを兼ね備え1つ1つの攻撃の精度が⾼く、試合の流れを⽀配していく姿に惹きつけられます。他団体での試合からもK-1への強い想いが伝わってきて、その姿勢にもとても魅⼒を感じます」と朝久選手への想いを熱く語っている。
◆瀬名ひなの「もっと選手のキャラを引き出せるよう」
2年目となる瀬名は「去年は初めてのラウンドガールに加え選手の通訳と、とてもたくさんの経験をさせていただきました。今年はもっと選手のキャラを引き出せるような会話で盛り上げていきたいと思います！今年はゾーラ・アカピャン選手に注目しています！まずは4/11 K-1 GENKI ☆どれもメイン級の試合ばかりでとても楽しみです！」と意気込んだ。
本人が語るように瀬名は、ラウンドガール衣装のまま選手の通訳を行い、メディアから注目を集めることに。今年度も、K-1世界戦略とともに彼女のインターナショナルな活躍が期待できる。
◆櫻木はる「多くの人に格闘技の素晴らしさや魅力を」
櫻木も今年で2年目。「去年に引き続き今年も継続させていただけてとても嬉しく思います！去年は初めてのことが多く、ラウンドガールのお仕事に慣れるまで時間がかかりました。ですが、去年1年間でK-1のこと、選手のことを沢山知ることができました。今年は2年目としてより多くの人に格闘技の素晴らしさや魅力、そして選手個⼈の強みやキャラクターを伝えて行けたらいいなと思います！」と気合いを入れている。
第1弾として、白石希望、Naomi Amemiya、第2弾として、夏実晴香、早麻おと、犬飼るいが発表されている。（modelpress編集部）
◆美輪咲月（ミワ・サツキ）※キャプテン
生年月日：1999年4月11日
身長：170cm B85 W54 H83
出身地：大阪府
ガールズ歴：3年目
◆広瀬晏夕（ヒロセ・アンユ）※副キャプテン
生年月日：1998年11月9日
身長：166cm B83 W58 H85
出身地：静岡県
ガールズ歴：3年目
◆瀬名ひなの（セナ・ヒナノ）
生年月日：1998年3月16日
身長：172cm B89 W56 H86
出身地：神奈川県
ガールズ歴：2年目
◆櫻木はる（サクラギ・ハル）
生年月日：10月6日
身長：165cm B86 W59 H87
出身地：兵庫県
ガールズ歴：2年目
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