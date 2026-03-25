甘可愛いのにしゃれみも欲張れる♡ PINKマシマシな【全顔チークメイク】の作り方

おでかけの予定別に似あうメイクを知りたいってコ、必見！そこで今回は、北里琉をお手本に、チークのピンクをほおのみならず、目元やノーズなど顔のあちこちに散らした「全顔チークメイク」の作り方をご紹介。この春活躍する神コスメを使って、ファッションだけでなくメイクも着回しちゃお♡

毎日Brand Newなメイク着回し 10コの神コスメで乗り切る！ 予定やファッションにあわせて、メイクも毎日違うテイストを楽しみたい♡ さらにそれを、少ないアイテムで上手にやりくりできたら最高！ ってことで、選ばれしコスメによるトレンド顔を紹介していくよ。

まわすコスメはコレ！ 【1】アイデザイナー n 01 6,600円／SNIDEL BEAUTY【2】モノ ルック アイズ P-04 4,290円／SUQQU【3】アイスイッチ スティック ダブルノート 2,189円／3CE【4】ファシオ ペンシル アイライナー 01 1,100円（編集部調べ）／コーセー【5】ケイト ナミダノタテマスカラ（ボリューム）BK-1 1,650円（編集部調べ）／カネボウ化粧品 【6】ムースブロウマスカラ 15 2,420円／ジルスチュアート ビューティ【7】ブラッシュ N 903 5,390円／NARS JAPAN【8】グラムトーンカラーカスタード 07 3,300円／THREE【9】YSL ラブヌード リップスティック 01 6,050円／イヴ・サンローラン・ボーテ（4/3発売）【10】ルナソル デューイリフレクトリップオイル EX01 3,850円／カネボウ化粧品（4/24限定発売） SNIDELの多色アイパレ ベーシック⇔キャッチーを網羅 コーラルみを帯びたやわらかいトーンのベージュがそろう。マット系からひかえめパール、キラキラのラメまで質感もさまざま。 SUQQUのミントシャドウ トレンドの寒色シャドウは必須 ゴールド〜ブルーの偏光パールやグリーンパールを配合。透明感のある発色で単色使いでもレイヤード役としても重宝。 3CEの白グリッターペン 大粒のギラギラをトッピング 小回りの効くスティックタイプのアイカラーは、なじみカラーではなくあえての白で新鮮みを。ALLフェイスに使用可能。 FASIOの黒ペンシルライナー 目ヂカラの強弱を担う名脇役 スルスルとなめらかに描けるスリム芯や汗・皮脂・こすれに強い設計で、インラインにも最適！ KATEの黒マスカラ ぱっちりおめめには黒一択！ 好みのボリューム感、束感を自由自在にメイク。超耐久仕様で1日中にじまずキープ。 JILL STUARTのピンク眉マスカラ コレで一気にメイクがあか抜け 投入するだけでガラッと印象が変わるカラー眉マスカラはあると便利。あわせやすいピンクベージュをIN！ NARSのピンクパウダーチーク 血色ピンクは色みにこだわって パウダリーならではのマットな質感のブルべピンク。無難にならない青みと白みを抱えた大人ピンクがこれまた使える！ THREEのモーヴマルチバーム 顔じゅうどこでもOKなしゃれ色 アイ、チーク、リップ、眉にも使えるマルチタスク。ちょっぴりモードなモーヴでも、この形状だと使いやすい！ YSLのベージュピンクリップ どんなメイクも盛れる1本♡ 水分を含んだようなふわふわ質感。素の唇になりすますヌーディなベージュピンク。 LUNASOLのラメグロス ニュアンスチェンジャーに最適 ほぼクリアに近い発色で、ブルーやグリーンのラメ感がキラリと主張。

PINKマシマシな全顔チークメイク チークのピンクをほおのみならず、目元やノーズなど顔のあちこちに散らしたワントーンメイク。ポイントはわずかに入れたラメだけで、影色＆マスカラは封印。 あえてコントラストをつけずに“つながり”を意識するのがコツ。甘可愛いのにしゃれみも欲張れる♡ 使用するアイテムはこちら♡

HOW TO 7をフェイスブラシにとり、目の下からほお骨に向かってハの字を描くように両ほおにつける。 今度は7を小さめのブラシにとり、二重幅より上部にアイシャドウとしてなじませたら、余った分で鼻筋の上、鼻先、あご先にもオン。 1-aを黒目の上と目頭にトッピング。4でインラインを埋める。 9で、唇の山を強調するようにしっかりと直塗り。

完成♡ チークのピンクを顔じゅうに散らしたワントーンメイクの完成。甘さ＆しゃれみをまとえるから全人類ウケが叶う！ ワンピース 17,930円／RANDA リング 2,750円／Sofia 撮影／NA JINKYUNG（モデル）、林真奈（静物）ヘア＆メイク／辻村友貴恵（ende）スタイリング／城田望（KIND）モデル／北里琉（本誌専属）

Ray編集部 エディター 佐々木麗

北里琉