甘可愛いのにしゃれみも欲張れる♡ PINKマシマシな【全顔チークメイク】の作り方

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おでかけの予定別に似あうメイクを知りたいってコ、必見！そこで今回は、北里琉をお手本に、チークのピンクをほおのみならず、目元やノーズなど顔のあちこちに散らした「全顔チークメイク」の作り方をご紹介。この春活躍する神コスメを使って、ファッションだけでなくメイクも着回しちゃお♡

毎日Brand Newなメイク着回し

10コの神コスメで乗り切る！

予定やファッションにあわせて、メイクも毎日違うテイストを楽しみたい♡ さらにそれを、少ないアイテムで上手にやりくりできたら最高！

ってことで、選ばれしコスメによるトレンド顔を紹介していくよ。

まわすコスメはコレ！

【1】アイデザイナー n 01 6,600円／SNIDEL BEAUTY【2】モノ ルック アイズ P-04 4,290円／SUQQU【3】アイスイッチ スティック ダブルノート 2,189円／3CE【4】ファシオ ペンシル アイライナー 01 1,100円（編集部調べ）／コーセー【5】ケイト ナミダノタテマスカラ（ボリューム）BK-1 1,650円（編集部調べ）／カネボウ化粧品
【6】ムースブロウマスカラ 15 2,420円／ジルスチュアート ビューティ【7】ブラッシュ N 903 5,390円／NARS JAPAN【8】グラムトーンカラーカスタード 07 3,300円／THREE【9】YSL ラブヌード リップスティック 01 6,050円／イヴ・サンローラン・ボーテ（4/3発売）【10】ルナソル デューイリフレクトリップオイル EX01 3,850円／カネボウ化粧品（4/24限定発売）

SNIDELの多色アイパレ

ベーシック⇔キャッチーを網羅

コーラルみを帯びたやわらかいトーンのベージュがそろう。マット系からひかえめパール、キラキラのラメまで質感もさまざま。

SUQQUのミントシャドウ

トレンドの寒色シャドウは必須

ゴールド〜ブルーの偏光パールやグリーンパールを配合。透明感のある発色で単色使いでもレイヤード役としても重宝。

3CEの白グリッターペン

大粒のギラギラをトッピング

小回りの効くスティックタイプのアイカラーは、なじみカラーではなくあえての白で新鮮みを。ALLフェイスに使用可能。

FASIOの黒ペンシルライナー

目ヂカラの強弱を担う名脇役

スルスルとなめらかに描けるスリム芯や汗・皮脂・こすれに強い設計で、インラインにも最適！

KATEの黒マスカラ

ぱっちりおめめには黒一択！

好みのボリューム感、束感を自由自在にメイク。超耐久仕様で1日中にじまずキープ。

JILL STUARTのピンク眉マスカラ

コレで一気にメイクがあか抜け

投入するだけでガラッと印象が変わるカラー眉マスカラはあると便利。あわせやすいピンクベージュをIN！

NARSのピンクパウダーチーク

血色ピンクは色みにこだわって

パウダリーならではのマットな質感のブルべピンク。無難にならない青みと白みを抱えた大人ピンクがこれまた使える！

THREEのモーヴマルチバーム

顔じゅうどこでもOKなしゃれ色

アイ、チーク、リップ、眉にも使えるマルチタスク。ちょっぴりモードなモーヴでも、この形状だと使いやすい！

YSLのベージュピンクリップ

どんなメイクも盛れる1本♡

水分を含んだようなふわふわ質感。素の唇になりすますヌーディなベージュピンク。

LUNASOLのラメグロス

ニュアンスチェンジャーに最適

ほぼクリアに近い発色で、ブルーやグリーンのラメ感がキラリと主張。

PINKマシマシな全顔チークメイク

チークのピンクをほおのみならず、目元やノーズなど顔のあちこちに散らしたワントーンメイク。ポイントはわずかに入れたラメだけで、影色＆マスカラは封印。

あえてコントラストをつけずに“つながり”を意識するのがコツ。甘可愛いのにしゃれみも欲張れる♡

使用するアイテムはこちら♡

HOW TO

7をフェイスブラシにとり、目の下からほお骨に向かってハの字を描くように両ほおにつける。

今度は7を小さめのブラシにとり、二重幅より上部にアイシャドウとしてなじませたら、余った分で鼻筋の上、鼻先、あご先にもオン。

1-aを黒目の上と目頭にトッピング。4でインラインを埋める。

9で、唇の山を強調するようにしっかりと直塗り。

完成♡

チークのピンクを顔じゅうに散らしたワントーンメイクの完成。甘さ＆しゃれみをまとえるから全人類ウケが叶う！

ワンピース 17,930円／RANDA リング 2,750円／Sofia

撮影／NA JINKYUNG（モデル）、林真奈（静物）ヘア＆メイク／辻村友貴恵（ende）スタイリング／城田望（KIND）モデル／北里琉（本誌専属）

Ray編集部 エディター 佐々木麗

北里琉

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