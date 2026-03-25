甘可愛いのにしゃれみも欲張れる♡ PINKマシマシな【全顔チークメイク】の作り方
おでかけの予定別に似あうメイクを知りたいってコ、必見！そこで今回は、北里琉をお手本に、チークのピンクをほおのみならず、目元やノーズなど顔のあちこちに散らした「全顔チークメイク」の作り方をご紹介。この春活躍する神コスメを使って、ファッションだけでなくメイクも着回しちゃお♡
毎日Brand Newなメイク着回し
10コの神コスメで乗り切る！
予定やファッションにあわせて、メイクも毎日違うテイストを楽しみたい♡ さらにそれを、少ないアイテムで上手にやりくりできたら最高！
ってことで、選ばれしコスメによるトレンド顔を紹介していくよ。
まわすコスメはコレ！
SNIDELの多色アイパレ
ベーシック⇔キャッチーを網羅
コーラルみを帯びたやわらかいトーンのベージュがそろう。マット系からひかえめパール、キラキラのラメまで質感もさまざま。
SUQQUのミントシャドウ
トレンドの寒色シャドウは必須
ゴールド〜ブルーの偏光パールやグリーンパールを配合。透明感のある発色で単色使いでもレイヤード役としても重宝。
3CEの白グリッターペン
大粒のギラギラをトッピング
小回りの効くスティックタイプのアイカラーは、なじみカラーではなくあえての白で新鮮みを。ALLフェイスに使用可能。
FASIOの黒ペンシルライナー
目ヂカラの強弱を担う名脇役
スルスルとなめらかに描けるスリム芯や汗・皮脂・こすれに強い設計で、インラインにも最適！
KATEの黒マスカラ
ぱっちりおめめには黒一択！
好みのボリューム感、束感を自由自在にメイク。超耐久仕様で1日中にじまずキープ。
JILL STUARTのピンク眉マスカラ
コレで一気にメイクがあか抜け
投入するだけでガラッと印象が変わるカラー眉マスカラはあると便利。あわせやすいピンクベージュをIN！
NARSのピンクパウダーチーク
血色ピンクは色みにこだわって
パウダリーならではのマットな質感のブルべピンク。無難にならない青みと白みを抱えた大人ピンクがこれまた使える！
THREEのモーヴマルチバーム
顔じゅうどこでもOKなしゃれ色
アイ、チーク、リップ、眉にも使えるマルチタスク。ちょっぴりモードなモーヴでも、この形状だと使いやすい！
YSLのベージュピンクリップ
どんなメイクも盛れる1本♡
水分を含んだようなふわふわ質感。素の唇になりすますヌーディなベージュピンク。
LUNASOLのラメグロス
ニュアンスチェンジャーに最適
ほぼクリアに近い発色で、ブルーやグリーンのラメ感がキラリと主張。
PINKマシマシな全顔チークメイク
チークのピンクをほおのみならず、目元やノーズなど顔のあちこちに散らしたワントーンメイク。ポイントはわずかに入れたラメだけで、影色＆マスカラは封印。
あえてコントラストをつけずに“つながり”を意識するのがコツ。甘可愛いのにしゃれみも欲張れる♡
使用するアイテムはこちら♡
HOW TO
7をフェイスブラシにとり、目の下からほお骨に向かってハの字を描くように両ほおにつける。
今度は7を小さめのブラシにとり、二重幅より上部にアイシャドウとしてなじませたら、余った分で鼻筋の上、鼻先、あご先にもオン。
1-aを黒目の上と目頭にトッピング。4でインラインを埋める。
9で、唇の山を強調するようにしっかりと直塗り。
完成♡
チークのピンクを顔じゅうに散らしたワントーンメイクの完成。甘さ＆しゃれみをまとえるから全人類ウケが叶う！
撮影／NA JINKYUNG（モデル）、林真奈（静物）ヘア＆メイク／辻村友貴恵（ende）スタイリング／城田望（KIND）モデル／北里琉（本誌専属）
Ray編集部 エディター 佐々木麗
北里琉