◆第４９回京浜盃・Ｊｐｎ２（３月２５日、大井競馬場・ダート１７００メートル、稍重） ※ＪＲＡ所属馬の上位２頭（３着以内）、地方所属馬の上位２頭に羽田盃・Ｊｐｎ１（４月２９日、大井競馬場・ダート１８００メートル）の優先出走権

ダート３冠初戦の羽田盃への優先出走権をかけた重賞が７頭立て（ＪＲＡ４、南関東３）で争われ、２番人気で西村淳也騎手騎乗のロックターミガン（牡３歳、栗東・石坂公一厩舎、父シスキン）が好位から悠々と抜け出し３馬身差をつけ快勝。２連勝でダートグレード競走初勝利を飾った。ＪＲＡ勢は２５年ナチュラルライズに続く当レース２連勝。勝ち時計は１分４６秒２。

昨年７月の芝２０００メートルでデビューＶを飾ったが、その後は芙蓉Ｓ４着、京都２歳Ｓ１０着と芝では結果を残せず。ダートに矛先を向けた前走のポインセチアＳを６番人気の伏兵で制した。その後はＵＡＥダービーへの出走を目指したが、中東情勢を考慮し遠征を取りやめ。当レースに目標を切り替え、ダート２戦２勝で初タイトルを手にした。

２着には１番人気のフィンガー（戸崎圭太騎手）、３着には４番人気のカタリテ（高杉吏麒騎手）が入った。

西村淳也騎手（ロックターミガン＝１着）「パドックが初コンタクトだったのですが、返し馬がすごくいいフットワークで普通にいけば勝ち負けだなと思いました。関係者の方が難しい日程のなか、すごくいい状態に仕上げてくれた。終始いい手応えでしたし、今日の競馬に関しては強い内容だったと思います。強い雨が降っていましたが、馬が速いからよけてくれて、あまりぬれずに帰って来られました。次のＧ１に向けて非常に楽しみな内容だったと思います。来月の羽田盃でも戻ってこられると思うので頑張ります」

石坂調教師（ロックターミガン＝１着）「勝ててホッとした。ＵＡＥダービーを辞退したので、負けられない一戦だった。初ダートの前走でセンスのいい走りをしたし、今回は西村淳騎手に乗り方はお任せ。ほぼ、想定通りの競馬をしてくれた。ＵＡＥダービーに向けての検疫でメンタル面も鍛えられ、堂々と安心感のある姿を見せてくれた。まずは国内の（ダート）３冠を勝ち抜きたい。問題なければ、次走は羽田盃と考えている」

戸崎圭太騎手（フィンガー＝２着）「前走より馬の感じは良かった。イメージ通りの競馬はできたが勝ち馬が強かった。距離はあった方がいいので、次は巻き返したい」

高杉吏麒騎手（カタリテ＝３着）「すごく操縦性が高く、うまく自分の行きたいところに行けた。ただ３〜４コーナーで砂をかぶって、これまで経験がなかったのでひるんでいた」

笹川翼騎手（ゼーロス＝４着）「ゲートで少しうるさくて、いいスタートが切れなかったが、うまくリカバリーできて、ある程度の位置は取れました。ただ１コーナーで外に行ってしまった。課題をみんなで話し合いながら、つぶしていければ」

安藤洋一騎手（サイカンサンユウ＝５着）「砂を嫌がって進まず、しまいだけの競馬になったが、頑張ってくれた。まだ心身ともに幼いが、成長してくれば楽しみ」

田口貫太騎手（タマモフリージア＝６着）「調教過程は良かったですが、３〜４コーナーで手応えがなくなってしまいました。馬体減もあったし、もう一度立て直してからだと思います」