プロ野球のファーム・リーグは25日、西地区の広島―ソフトバンク戦（由宇）が雨天中止。中地区の中日―DeNA戦（ナゴヤ）は0―0の3回裏終了時に降雨ノーゲームとなり、残り4試合が行われた。

東地区の楽天は日本ハム戦（森林どりスタジアム泉）に2―1。先発・古謝が5回2安打1失点（自責0）で1勝目を挙げた。2番手・岸が3回3安打3奪三振無失点で、3番手・日当が1回1安打3奪三振無失点で3セーブ目（1勝）。日本ハム先発・浅利は5回3安打2失点で1敗目。

ヤクルトはロッテ戦（戸田）に5―4でサヨナラ勝ち。9回2死で途中出場の沢井がサヨナラの二塁打を放った。先発・奥川は6回4安打2失点。23年ドラフト1位で右肘のじん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）からの復帰登板となった育成選手の西舘は1回1安打1奪三振で1失点だった。橋本が6回の1号満塁本塁打など2安打。ロッテ先発・西野は5回3安打5奪三振無失点で、2番手・石川柊が3回2/3を4安打4奪三振5失点（自責4）で1敗目。山口が2回に先制の1号ソロ、田村が7回の1号ソロなど2安打をマーク。

中地区の西武は巨人戦（ジャイアンツタウン）で毎回の13安打を放って6―2で勝利。先発の育成選手・佐藤爽が5回4安打1失点で2勝目を挙げた。ドラフト6位・川田（四国銀行）が3安打、蛭間が2安打2打点。ドラフト3位・秋山（中京大）、児玉が2安打1打点。巨人先発・田中将は3回5安打2失点で1敗目。門脇が2安打を放った。

西地区のオリックスは阪神戦（京セラドーム大阪）に5―2で逆転勝ち。先発・エスピノーザが5回6安打6奪三振2失点で1勝目。育成選手の宜保が3安打1打点、若月と育成選手の村上、山中が2安打をマークした。阪神先発・ルーカスは3回2/3を6安打4奪三振4失点（自責3）で1敗目。育成選手の福島が3安打、佐野が2安打。