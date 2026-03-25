「猫×結婚」の視点で、保護猫支援をしたい――。安本結耶さん（＠nekokon27）は、そんな想いを持ったことから2025年11月、猫好き専門の結婚相談所「ねここん」を立ち上げた。



【図】気になる「ねここん」のサービス内容

猫愛が高じて「猫好き専門の結婚相談所」を開設

母親が知人から子猫を貰ってきたことを機に、安本さんは10代の頃から常に猫がそばにいる生活を送ってきた。個性的で気まぐれなのに、辛い時には優しく寄り添ってくれる猫。その温かさに幼少期の頃から、癒されてきたという。



「その後、母や私、妹はNNN（※猫好きの人のもとへ猫を派遣するという都市伝説上の猫ネットワーク）に捕まりました。実家では、5匹の猫と暮らしていた時期もあります」



現在、実家には4匹の猫が暮らしており、自宅には1匹の愛猫がいる。



安本さんは、医療系の大学に進学。卒業後は病院で働き始めたが、いつからか、「猫を救うために、いつか保護猫カフェを開きたい」という夢を抱くようになった。



しかし、現実的に考えてみると、時間や資金的に難しい面があることに気づく。そこで、自分が無理をしない方法で自分なりに猫を救う方法を考えた末、猫好き専門の結婚相談所を立ち上げようと思い立った。



「猫好きの専門の結婚相談所は他にもありますが、画期的な相談所を作りたくて友人にプランの相談もしました」



婚活をしながら“保護猫支援”ができる

安本さんが運営する猫好き専門の結婚相談所「ねここん」では婚活をしながら、保護猫支援できるのが大きな特徴だ。



例えば、会員は月に1回、無料で連携先の保護猫カフェ大阪文化館・ジオラマ食堂に行ける。会員の婚活費を、安本さんは保護猫カフェの利用料に回すなどして、「婚活×保護猫支援」を両立させている。



「様々な事情で猫カフェに行けなかった場合や行けない方の婚活費用の一部も寄付という形にして保護猫支援にあてています」



サービスを立ち上げて間もないため、現在は会員の拡大に力を入れているが、今年の4月には婚活パーティーを実施予定だ。今後は初めて猫と暮らす人への指導なども相談所として行い、猫を守れるような仕組みも徹底していきたいと考えている。



「いつか、ねここんの成婚者が優先的に入居できるような猫と暮らせるマンションも作りたいと思っています」



なお、「ねここん」では猫好きはもちろん、猫以外の動物が好きな相手も探すことができるという。



同じ価値観の人との結婚で幸せな猫と人が増えてほしい

猫と一緒に暮らす人たちにとって、猫は家族だ。しかし、その考えは全員が理解できるものではない。だからこそ、同じ価値観の人と結婚することで、幸せな猫と人が増えてほしいと安本さんは思っている。



「猫好き同士が結婚をしたら、ひとりの時より猫を飼いやすくなるし、幸せな猫も人も増えてハッピーになれるのではないかと思うんです」



人生の大きな岐路となる結婚というライフイベントを迎える人に対し、仲人という立場で関わり、猫と猫好きがより幸せになれる社会にしていきたい。そんな願いを抱きながら、安本さんはこれからも、猫好きたちの縁を紡ぎ続けていく。



（愛玩動物飼養管理士・古川 諭香）