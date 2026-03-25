YOASOBIが2020年1月に配信リリースした楽曲「あの夢をなぞって」が、カンロ『ピュレグミ』2026年春CMに起用された。

（関連：【映像あり】YOASOBIの楽曲「あの夢をなぞって」起用、カンロ『ピュレグミ』2026年春CM）

楽曲「あの夢をなぞって」は、YOASOBIが2020年1月18日に配信リリース。いしき蒼太による小説『夢の雫と星の花』を原作として制作されており、ストリーミング再生数は3億回を突破している。

今回のCMは、『咲け、ときめく私。』をキーメッセージにした、前向きに自分軸で生きることを後押しするようなストーリーとなっており、伊藤万理華が楽曲に乗せて華やかで力強いダンスを披露する姿が見どころに。

YOASOBIは4年前の『ピュレグミ』20周年CMで楽曲「ラブレター」が起用されており、今回で起用は2度目。今回の起用に際して、「またご一緒させていただくことが出来てとても嬉しいです」とコメントしている。

・YOASOBI コメント

4年前のピュレグミ20周年CMで「ラブレター」を起用いただき、そのご縁もあって今回YOASOBIの「あの夢をなぞって」でまたご一緒させていただくことが出来てとても嬉しいです。伊藤万理華さんが出演されるということで、楽曲と共にどんな世界が広がっていくのか、とても楽しみにしています。CMも楽曲も楽しんでいただけたら嬉しいです。

・伊藤万理華 コメント

「咲け、ときめく私。」私自身とテーマが見事に一致していて、驚いています。どうしてこんなに自分の気持ちを知ってくれているんだろう。それは共に歩んできたピュレグミチームのみなさんも一緒でしょうか。5作を振り返ると、物語のように心と作品が繋がっていてとっても不思議です。誰かの夢に背中を押されたときも、やりたいことに溢れた時間も、溢れすぎて迷ったことも、一緒に味わった懐かしい時間も、花が咲くまでの大切な歩みでした。ピュレグミは、かき集めてきた小さなときめきを彩り豊かに祝福してくれる存在です。今年も素敵な体験をありがとうございました！芽吹いて花開くこれからの季節、ピュレグミと共に味わいましょう。

（文＝リアルサウンド編集部）