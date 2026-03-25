2026年度予算案の審議の舞台が衆議院から参議院へと移りました。高市総理が年度内成立を目指す中、衆議院では野党の反発もあり、審議時間は限られたものとなりました。

【写真を見る】磯崎仁彦さん（自民党参議院国会対策委員長）「国民生活に重要な予算・法案を1日も早く成立させたい」（19日取材）

「熟議の府」とも呼ばれる参議院で、与党はどのように議論を進めていくのか。少数与党という状況の中、党の参議院国会対策委員長として舵取りを担う磯崎仁彦さんに19日、聞きました。

国民生活に重要な予算・法案「1日も早く成立させたい」

――2026年度予算案論戦の場が、参議院の予算委員会に移っています。党の参議院国会対策委員長として、どのようにご覧になっていますか。

（磯崎さん）

「13日に衆議院のほうから参議院のほうに予算が送られてまいりまして、総理は、年度内成立ということをずっと言われておりますけども、やはり、この予算も、3月31日までに通さなければ、国民の皆様の生活にとって非常に重要な予算であり、法案であるっていうふうに考えてますので、1日も早く成立をさせたいと、そういう思いで、国会委員長としての今、仕事をしているところであります」

――衆議院では野党が充実した審議を求めて反発もありました。参議院のほうでの対応というのはいかがでしょうか。

（磯崎さん）

「衆議院の職権等々で委員会を立てて送ってきたという経緯、あるいはその従来に比べてですね、質疑時間もかなり少なかったということもあって参議院のほうで、16日から審議に入るにあたってはですね、野党のほうの抵抗というか、反対がありましたけども、立憲民主党の国会委員長と会談をする中でですね、参議院においては、やはり従来から熟議の府、良識の府というふうに言われておりますので、やはりこれまでの経緯というのを尊重しながらですね、参議院らしい質疑を行っていく、こういうことを心がけていきたいというふうに思っております」

60時間の質疑時間は困難も「いろんな工夫をしながら」成立目指す

――その中で高市総理は、今月内の成立目指していますけれども、見通しはいかがでしょうか。

（磯崎さん）

「従来のルール、あるいはその考え方ということになると、参議院におきましても、1つはやはり、60時間という時間がですね、1つのベースになります。

ただ、やはり参議院に送られてきたのが13日、質疑が始まったのが16日からということになっておりますので、やはり、質疑時間をずっと積み上げていく中ではですね、今年度内で目標としている60時間には、なかなか到達できないというふうな状況もありますので、いろんな工夫をしながらですね、年度内ということも念頭に置きながら、1日も早い予算の成立、これを目指していきたいというふうに考えております」

少数与党の現実「丁寧に、多くの野党の賛同も得ながら」

――参議院は依然として少数与党です。国会委員長として今後どのような役割果たしていきたいと思われていますか。

（磯崎さん）

「はい。少数与党という現実はですね、例えば、先日、高市総理の首班指名を行いましたが、過半数に1票足りないと、決選投票でやっと参議院においては、高市総理が指名されたという、こういう状況でありました。

ただ、本会議だけではなくてですね、いろんな委員会を見ますと、野党のほうが委員の人数が多い委員会、こういう委員会もありますし、与党と野党とが、委員の数で同数という委員会もありますけども、例えば野党が委員長を取っている、こういう委員会等々もありますので、できるだけ多くの野党の皆様方も賛同も得ながらですね法案を審議をしていく、予算を審議をしていく、こういうことが必要だというふうに考えておりますので、やはり丁寧にということを念頭に置きながらですね、これからしっかり取り組んでまいりたいというふうに思っております」