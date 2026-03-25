＜内気な義母＞息子が昨年結婚したけどお嫁さんと距離がある…もっと親睦を深めるほうがいい？
お子さんが成人して独立し、すでに結婚したというママは「子どものパートナーと良好な関係を築きたい」と考える人が多いのではないでしょうか。先日ママスタコミュニティには「お嫁さんとの付き合い方を教えて」というタイトルで、こんな投稿がありました。投稿者さんの息子さんは昨年入籍しましたが、近々帰省する予定だそうです。
『お嫁さんの実家も市内にあるので、宿泊はそれぞれの実家になります。お嫁さんにはこれまでに二度しか会っておらず、親しくはなっていないです。うちの家族は私を含め、内気で人見知りです。「親しくならなきゃ」という気持ちはありますが、正直言って、距離が近くなるような振る舞いができる気がしません。私は今心療内科に通っていて、メンタルが落ちている状況です。なんとか普通に生活は回していますが。今回帰省するときに、一度くらい食事会をして親睦を深めたほうがいいのか、サッパリとそれぞれの実家でそれぞれ過ごしたらいいのか、悩んでいます。息子の気持ちはまだ聞いていません』
息子さんに予定を聞いてみたら？
『とりあえず、息子さんに「どういう段取りになっているの？」と聞いたら？ 双方の実家に挨拶には行くのか？ お茶タイムでいいのか？ 両家で集まるのか？ 食事するとしたら、家なのか外なのか？ 加えて相手の性格なども聞いて、こちらから誘ったほうがいいのか、スルーでいいのかの確認も』
『息子さんに決めてもらえばいいよ。「こっちとしては食事会（外食）でもどうかと思っているけど、お嫁さんに聞いてみて」と』
ママたちからは、お嫁さんのことをよく知っているであろう「息子さんの意見を聞くべき」というアドバイスが寄せられていました。投稿者さんが把握しているのは、息子さん夫婦が投稿者さんの家に挨拶に来ることと、夜はそれぞれの実家に宿泊するということだけです。投稿者さんの家で一緒にご飯を食べるのであれば、それが食事会になるでしょうし、両家が集まる予定なら、ある程度の準備やおもてなしなどが必要になるかもしれません。まずは息子さんに今回の帰省のスケジュールを聞き、お嫁さんの意向なども聞いてみるといいのではないでしょうか。お嫁さんが特に食事会などを望んでおらず、挨拶だけにとどめたい意向なのであれば、こちらから無理やり誘う必要もないでしょう。
せっかくの帰省だから……と無理しないで
『特に親しくする必要はないよね。体調悪いなら無理しなくていいんじゃない？ いろいろ考えたり、行動しようとしたりすると悪化する』
『あなたは今ご自愛の時期ではなかろうか』
ママたちが心配していたのは、投稿者さんが心療内科に通院中で体調が万全ではない点です。義母としての役割や関係構築を気にして、お嫁さんともっと距離感を詰めたほうがいいのかと悩んでいる様子から、投稿者さんはとても真面目で頑張り屋さんなのでしょう。しかしそれがプレッシャーとなって頑張り過ぎたり、不安を感じたりしてメンタルや体調が悪化してしまっては、息子さん夫婦も申し訳なさを感じてしまうのではないでしょうか。「せっかくの帰省なのだから」と思うでしょうが、今は自身の体調を考えて、頑張っておもてなししなくていいのではないでしょうか。直接会ってお話をするのが辛いときには、手土産やお小遣いなどを息子さん経由で渡す方法もありですよね。
そもそも義母がぐいぐい距離を詰めなくていい！
『親睦なんて堅苦しいことは考えず、息子さん夫婦の希望でいいんじゃない。息子さんに聞いてみた？ 距離を縮めようなんて考えなくても大丈夫だよ』
『仲良くしようと頑張る義母って空回りしがち。人見知りなのを自覚するレベルなら、無理に関わろうとしないほうがお互いのためにいいと思う』
『「私は人見知りとかしないのよー！ 人付き合い上手いのよー」とガハガハ言っている距離無しおばさんって嫌われているでしょ。変に距離を詰めようとか思わないほうがいい。息子を好きになってくれて息子が好きな人なんだから、自然に任せてでいいよ』
またママたちからは、一般論としてお嫁さんにぐいぐい距離を詰めていく義母に対する正直な所感が述べられていました。性格にもよりますが、お嫁さんの立場からすると、焦って自分と仲良くしようとしてくる義母に対しては少し身構えてしまうかもしれませんね。良識があるお嫁さんなら、義母が心療内科に通っているほど体調不良であれば、「お義母さん、無理しないでください」と思うのは自然なこと。投稿者さんが今回の息子さん夫婦の帰省に際して、頑張って自宅で食事会を開いたり、お嫁さんのご両親と外食したりすることは、無理してやることではないかもしれません。
さらには人見知りという投稿者さんの性格も、息子さんたちはある程度はわかっているのではないでしょうか。そもそも息子さんは昨年入籍したばかりですから、焦らずにこれから長い時間をかけて仲良くなっていけばいいはず。ママたちからも「距離を縮めようなんて考えなくて大丈夫」というコメントがあったように、まずは息子さんに帰省のスケジュールを確認しつつ、自身の体調を最優先に今回は無理をしないこと。それが長い目で見ても得策ではないでしょうか。
文・AKI 編集・有村実歩