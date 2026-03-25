ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【続報】長崎・大村市で一般建物火災の情報 富の原2丁目455−6付近… 【続報】長崎・大村市で一般建物火災の情報 富の原2丁目455−6付近 出動の結果非火災報と判明（3月25日午後7時42分ごろ通報） 【続報】長崎・大村市で一般建物火災の情報 富の原2丁目455−6付近 出動の結果非火災報と判明（3月25日午後7時42分ごろ通報） 2026年3月25日 19時53分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 長崎県県央消防本部によると、25日午後7時42分ごろ、大村市富の原2丁目455−6付近で一般建物火災が、発生した。調査の結果、火災ではなかった。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 野焼きは原則NG 火の怖さ侮るなかれ 福岡市早良区の建物火災で消防隊出動 野芥7丁目36番付近（3月25日午後3時35分ごろ） 福岡市西区の車両火災で消防隊出動 羽根戸303番付近（3月25日午後0時5分ごろ） 関連情報（BiZ PAGE＋） 墓, 京王線, 横浜, 埼玉, 明治大学, グループウェア, マンション, 置床工事, ホテル, ダイス