あなたのパソコンにもし、こんな画面が表示されたら、どうしますか？

【サポート詐欺の画面とは？】被害1億円の企業も・・・その画面を再現すると！？

熊本県天草市の会社で、パソコンがウイルス感染したと思わせる「サポート詐欺」の被害を受け、約1億円を騙し取られましたが、被害に至らずとも同じような相談は全国で月に300件にものぼります。

対策は「落ち着いて無視する」ことのようです。

被害に遭ったのは、熊本県天草市の会社

警察によりますと、3月20日、この会社で60代の女性事務員が業務を終え、パソコンを閉じようとしたところ、サイレンのような音が鳴り、「ウイルスに感染している恐れがあるため、電源を切らないでください」という音声が流れました。

無視すれば良かったが・・・

女性が「ウイルス感染」という警告文とともに表示された「0101」から始まる番号に電話をかけたところ、電話口に出た男がぎこちない日本語で、会社のネットバンキングの口座を開くよう指示してきたということです。

女性が言われた通り、操作を繰り返したところ、10回にわたって現金をだまし取られたとみられ、その総額は約1億円にのぼります。

警察が詐欺事件として捜査を始めました。

サポート詐欺の画面例

情報処理推進機構には、被害に至らずとも同じような相談が去年1年間で3537件、今年も月に300件を超える相談があります。

対策は極めてシンプルです。まずは電話をかけないこと、そして画面を閉じれば終わりです。画面が出ただけでは、被害は発生していないため、「落ち着いて無視する」ことが最大の防御策になります。

【相談件数】※独立行政法人 情報処理推進機構

＜2024年＞

11月：267

12月：220

＜2025年＞

1月：368

2月：374

3月：342

4月：441

5月：438

6月：85

7月：135

8月：183

9月：349

10月：315

11月：267

12月：240

＜2026年＞

1月：314

2月：378

3月：352（3月24日時点）