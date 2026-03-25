公衆電話、使っていますか？使ったことありますか？

携帯電話の普及などで、「公衆電話」の数が減少しています。最近はあまり使われていない印象ですが、公衆電話には今も昔も変わらない大事な役割があります。

【順番に見る】懐かしの公衆電話 使う？使わなない？アンケート結果

街なかに設置された公衆電話。しかし、道行く人が持つ連絡手段は携帯電話です。

記者「街なかで聞きました。公衆電話を使っていますか？いませんか？」

――公衆電話について

80代「阿蘇に行った時に使った。携帯電話を忘れてしまったので」

70代「昔は使っていたけど、今はスマホを持っているから。公衆電話はどこも置いていない」

20代「学校がスマホだめで、中学高校は公衆電話使っていた」

10代「使ったことはないです。かけ方も分からない」

7歳「緑の電話」母親「見た事しかないよね」

街なかで100人に聞いたところ、「使っていない」と答えた人が92人という結果になりました。

設置台数は25年前の7分の1に

総務省によりますと、今から25年前は全国に約70万台設置されていた公衆電話は、2024年度には10万台を切りました。

＜公衆電話の設置台数＞

2000年度：70万台

2005年度：39万台

2010年度：22万台

2015年度：17万台

2020年度：14万台

2024年度：9万台

1994年の熊本大学の合格発表を伝えるニュース映像を見ると…

公衆電話で話す様子「合格したけん、合格しました。後ろの人が待っているけん、また後で」

公衆電話の前には家族などへ結果を伝えるため、長い行列ができていました。

現代の公衆電話の役割が重要だった

外出先での連絡手段として当たり前だった公衆電話は、ポケットベルや携帯電話の普及でその座を奪われました。

それでも、今でも変わらないことがあります。

それは災害時の“命綱”としての役割です。

NTT西日本の担当者に、災害時における公衆電話の強みを聞いてみると…

NTT西日本熊本支店 高橋和宏さん「公衆電話は優先的につながる仕組みを持っている」

一般的な携帯電話は、災害時に通話が制限されるケースが多い一方で、公衆電話は通信規制を受けず、停電していても使えるため、災害時の重要な連絡手段となります。

10年前の熊本地震の時は、本震があった4月16日から約2週間、無料で使用でき、1日の平均で約1万8000件の利用があったといいます。

NTT西日本熊本支店 高橋和宏さん「自分の安否を知らせる通信手段として使ってもらえるよう無料化を実施した。高齢の方、携帯に不慣れな方もいる。安心安全を届けるという意味では公衆電話は重要」

実は増えている「公衆電話」のタイプも？

熊本県内の公衆電話も、2025年3月時点で999台。3年前に比べて3割ほど少なくなっていますが、反対に増えている公衆電話のタイプがあります。

熊本市中央区にある慶徳小学校の体育館、その防災倉庫にあるのが「特設公衆電話」です。

見た目は一般的な固定電話と同じですが、れっきとした公衆電話です。

災害時に避難所に設置され、無料で利用できます。

熊本市防災対策課 竹下三四郎さん「大規模災害が発生した際に携帯電話が不通であったり、電話を持ってない方が避難所に避難されてきたりした際に、通信手段の確保として、NTT西日本と協定を締結して、設置している」

熊本市は、全ての指定避難所に「特設公衆電話」を設置し、帰宅困難者の退避施設にも順次設置を進めています。

「特設公衆電話」は10年で約20倍に

NTT西日本によりますと、熊本地震の際、県内に37か所だった「特設公衆電話」は、20倍の625か所まで増え、今後も増やす方針です。

NTT西日本熊本支店 高橋和宏さん「街なかの公衆電話の減少に伴って、地震などの災害の時に対応するために、特設公衆電話という形で各自治体、公民館、小学校に設置している」

公衆電話の設置場所は「街なか」から「避難所」へと変わり、『災害時の連絡手段』として存在感はむしろ高まります。

公衆電話は災害時だけではなく、万が一、大規模な通信障害が起きた際にも威力を発揮します。

「公衆電話どこにあるか」調べる方法

公衆電話がどこに設置されているかはNTT西日本のホームページで確認することができます。

利用するには、電話番号の打ち込みが必要なため、もしもの備えとして身近な人の電話番号を何らかのかたちで把握しておくことが大切です。