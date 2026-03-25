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　タレント・堀ちえみ（59）が25日、自身のインスタグラムを更新。「花の82年組」4人の同期会を報告した。

　堀は「同期の仲間とランチ」と書き始め、同じ1982年デビューの松本伊代、早見優、タレント・薬丸裕英と結婚した石川秀美さん（薬丸秀美さん）とのランチ会の様子を投稿。

　「約45年の長いお付き合い」とし、「麻布の富麗華さんで美味しい中国料理と楽しい会話　何十年経っても変わらない…どころか年齢を重ねるたびに、どんどん深くなってる絆　やっぱとても安心感があり居心地がいいんだなぁ　心からホッとできる　いつもありがとうね　尊敬してるし大好きだし頼りにしてるよ！」とつづった。

　石川さんも「同期の仲間とランチ　楽しかった！ありがとう　いつもありがとう　やっぱりホッとする場所」、早見も「楽しかったね」とつづっている。

　ファンからは「82年組の皆さんずっと好きで」「82年組は最強ですね」「変わらないですねー」「みなさん、かわらず、きれいで、カワイイです!!」「ずっと仲良しですね」「最高なアイドル超全盛期！」などの声が寄せられていた。