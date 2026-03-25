『あんさんぶるスターズ！！』より、椎名ニキ「Spicy Smoothie」3月25日より配信開始！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』から、ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-シリーズの椎名 ニキ「Spicy Smoothie」がフルサイズで全世界一斉配信開始となった。

料理人としても活躍するアイドルがお贈りする、ゆるいけどちょっぴりスパイシーな楽曲に乞うご期待！

●配信情報

3月25日配信

あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-

椎名 ニキ

「Spicy Smoothie」

作詞：松井 洋平

作曲 / 編曲：大熊 淳生 (Arte Refact)

歌：椎名 ニキ (CV:山口 智広)

＜収録内容＞

01.Spicy Smoothie

02.Spicy Smoothie (Instrumental)

配信リンクはこちら

https://bio.to/ad8UFO

(C) 2014-2019 Happy Elements K.K

関連リンク

『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト

https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/