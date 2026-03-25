『あんさんぶるスターズ！！』より、椎名ニキ「Spicy Smoothie」3月25日より配信開始！
大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』から、ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-シリーズの椎名 ニキ「Spicy Smoothie」がフルサイズで全世界一斉配信開始となった。
料理人としても活躍するアイドルがお贈りする、ゆるいけどちょっぴりスパイシーな楽曲に乞うご期待！
●配信情報
3月25日配信
あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-
椎名 ニキ
「Spicy Smoothie」
作詞：松井 洋平
作曲 / 編曲：大熊 淳生 (Arte Refact)
歌：椎名 ニキ (CV:山口 智広)
＜収録内容＞
01.Spicy Smoothie
02.Spicy Smoothie (Instrumental)
配信リンクはこちら
https://bio.to/ad8UFO
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関連リンク
『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト
https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/
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