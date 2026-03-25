TVアニメ『マリッジトキシン』第2弾PV公開！エンディング主題歌はAKASAKI「シャケナベイベー」に決定！

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集英社のマンガ誌アプリ「少年ジャンプ+」にて連載中の、原作・静脈、漫画・依田瑞稀が贈る、殺し屋×結婚詐欺師の世界一ハードな婚活バトルアクション 「マリッジトキシン」。

TVアニメ『マリッジトキシン』がカンテレ・フジテレビ系 全国ネット 毎週火曜よる11時〜“火アニバル!!”枠にて4月7日(火)よる11時より放送開始！毒をもって恋を制す最強バディのスペシャルハードミッション、開幕！

この度、作品への期待がますます高まる第2弾PVが公開！あわせて、本作のエンディング主題歌&担当アーティスト・音源が解禁され、コメントも到着した。

さらに、いよいよ放送開始となる本作の魅力に迫るブームアップ特番&ミニ番組の放送が決定！本編の各サイトでの配信も決定した。

PV前半では、先頃解禁された平手友梨奈のオープニング主題歌「Kill or Kiss」のエッジの効いたビートに乗せ、超常的な暗殺術が火花を散らすスピード感あふれる戦闘シーンや、下呂の婚活を彩る個性豊かなキャラクターたちの生き生きとした表情も次々と映し出されている。

後半では、新進気鋭大学生アーティスト・AKASAKIのエンディング主題歌「シャケナベイベー」のフレッシュでポップなメロディに合わせて、下呂が殺し屋としての人生の裏に隠された切実な本音を城崎に打ち明けるユーモラスな場面も。そんな下呂の強くてカッコいい面と、不器用な素顔の魅力がたっぷり詰まったPVになっている。〈結婚を余儀なくされた「毒使い」〉と〈凄腕の「結婚詐欺師」〉という異色のバディが繰り広げるドラマにも期待が高まる内容となっている。

エンディング主題歌アーティスト・AKASAKIが「間違いだらけの恋でも、自分たちらしく突き進む強さ」を込めたという「シャケナベイベー」の“キャッチーなフレーズ”と”作品のスピード感に負けないエネルギッシュでどこか懐かしくも新しいサウンド”を、一足先に本PV内で楽しむことができる。

＜アカサキコメント＞

エンディング主題歌：AKASAKI「シャケナベイべー」

こんにちは、大学生シンガーソングライターのAKASAKIです。

この度、初めて地上波アニメのエンディング主題歌を担当させていただくことになりました。しかも、以前から大好きで読んでいた『マリッジトキシン』という素晴らしい作品に携わることができ、本当に光栄です。

楽曲の「シャケナベイベー」には、「間違いだらけの恋でも、自分たちらしく突き進む強さ」を込めました。キャッチーなフレーズはもちろん、作品のスピード感に負けないエネルギッシュでどこか懐かしいサウンドを、ぜひアニメの余韻と共に楽しんでいただければと思います。TVアニメ『マリッジトキシン』と共に、この曲が皆さんの心の中で「1等賞」の思い出になりますように！

●番組情報

【もうすぐ！マリッジトキシン アニメ制作㊙️裏側潜入SP放送情報】

カンテレ：2026年4月5日（日）24：55〜25：25

出演：NON STYLE 井上裕介、本望あやか

【マリトキ・ナビ 第1回目放送情報】

フジテレビ：2026年4月5日（日）17：25〜17：30

カンテレ：2026年4月7日（火）22：54〜23：00

出演：NON STYLE 井上裕介、石谷春貴、若山詩音

※以降の「マリトキ・ナビ」の放送予定。

火曜22：54〜23：00…4月14日、21日、28日

金曜22：57〜23：00…５月1日、8日、15日、22日、29日、6月5日、12日、19日、26日

（放送日時は予告なく変更になる可能性がございます）

※フジテレビでの放送は不定期となります。改めご了承ください。

●作品情報

TVアニメ『マリッジトキシン』

カンテレ・フジテレビ系 全国ネット 毎週火曜よる11時〜“火アニバル!!”枠にて

4月7日(火)よる11時より放送開始！

2026年4月7日(火)23:30より各配信サービスにて順次配信開始！

詳細はこちら

https://www.marriagetoxin-anime.com/news/detail.php?id=23352

【STAFF】

原作：「マリッジトキシン」 静脈・依田瑞稀 （集英社「少年ジャンプ＋」連載）

監督：堀 元宣

シリーズ構成・脚本：うえのきみこ

キャラクターデザイン・総作画監督：徳岡紘平

サブキャラクターデザイン：迫 由里香

衣装デザイン：琴乃

プロップデザイン：永木歩実 ヒラタリョウ

美術デザイン：天田俊貴

美術：美峰

色彩設計：梅崎ひろこ

撮影監督：神林 剛

3DCG：サンジゲン

CGディレクター：永嶋大輝

編集：坂本久美子

音響監督：山田 陽

音響効果：三井友和

音楽：岩崎太整 yuma yamaguchi

オープニング主題歌：平手友梨奈「Kill or Kiss」

エンディング主題歌：AKASAKI「シャケナベイベー」

プロダクション・スーパーバイズ：ボンズ

アニメーション制作：ボンズフィルム

製作：マリッジトキシン製作委員会

【CAST】

下呂ヒカル：石谷春貴

城崎メイ：若山詩音

姫川杏子：永瀬アンナ

潮 雫：伊瀬茉莉也

嬉野シオリ：結川あさき

鳴子弦弥：斉藤壮馬

嵐山キミ恵：白浜灯奈乃

中川桃壱：土屋神葉

下呂アカリ：白石晴香

花巻トシキ：祐仙 勇

＜イントロダクション＞

毒をもって恋を制す

最強バディのスペシャルハードミッション、開幕！

数百年にわたり殺しの技術を研ぎ続ける者たち『使い手』。

その中でも最強の力と権力を持つとされる五大名家の『毒使い』。その血筋を受け継ぐ青年・下呂ヒカル。

裏稼業に身を置き、女性と関わることなく生きてきた彼にとって“結婚”とは縁遠いものであった。

しかし、『毒使い』の血を絶えさせないため下呂家の当主は彼の妹に対し、強制的に跡継ぎを産ませることを通告。

そんな時、下呂は仕事のターゲットとなる凄腕の結婚詐欺師・城崎メイと出会う。

後継ぎ問題を解決し妹を守るため、自らが結婚することを思いついた下呂は、その場で城崎に結婚の手伝いを依頼する。

「――そんな提案（プロポーズ）、初めて」

かくして、凄腕結婚詐欺師・城崎をアドバイザーに、一流の殺し屋・下呂は人生初の超難関ミッション『婚活』を始めることとなり…!?

目指すは最高の結婚…

殺し屋×結婚詐欺師の最強バディが挑む、世界一ハードな婚活バトルアクションが幕を開ける!!

©静脈・依田瑞稀／集英社・マリッジトキシン製作委員会

関連リンク

TVアニメ『マリッジトキシン』公式サイト

https://www.marriagetoxin-anime.com/