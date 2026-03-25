プロフィギュアスケーターの本田真凜さん（24）が2026年3月21日、自身のインスタグラムを更新。お茶目な自撮りショットを披露した。

「お昼休みに秒で買い物へ！」

本田さんは、塩パンを手に持ち「好きな食べ物ランキング4位に躍り出ました！」といい、塩パンを食べる姿や、ベージュのアウターを羽織った春コーデなど8枚の写真を投稿。

「お昼休みに秒で買い物へ！」というコメントにあわせ、買い物の様子も公開。大きく12番と番号が入ったトップスを手に取り、「アイスホッケー時代は上手なお姉さんに憧れて真似して背番号12番でした！」とつづっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、グレーのカーディガンを着用。本棚をバックに、パンを持ってお茶目な表情をみせていた。3枚目では、実際にパンを口に運ぶ姿も。4枚目では、ロング丈のベージュのアウターを着用。ショップ内で撮影した全身ショットを披露していた。6枚目では、「12」と数字がデザインされたブルーの服を持っていた。

この投稿には、「可愛すぎる」「顔ちっさ！！！」「可愛いさに磨きがかかってる」「オシャレだねー！」「めちゃくちゃ綺麗です」といったコメントが寄せられていた。