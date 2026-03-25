MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜〜木曜22:15頃〜放送）。3月23日（月）の放送では「新しい学校はすゝむツアー」終了の報告をお届けしました。

新しい学校のリーダーズ

㊗️青春確実 ㊗️ツアー完走 #新しい学校はすゝむツアー https://twitter.com/hashtag/%E6%96%B0%E3%81%97%E3%81%84%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E3%81%AF%E3%81%99%E3%82%9D%E3%82%80%E3%83%84%E3%82%A2%E3%83%BC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw #THEMARCHINGOFAGTOUR https://twitter.com/hashtag/THEMARCHINGOFAGTOUR?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw

国内１３公演・海外５公演 🔥

ありがとうございました❗️

photo by @usyami https://twitter.com/usyami?ref_src=twsrc%5Etfw pic.twitter.com/tPeZURx6AW https://t.co/tPeZURx6AW — ATARASHII GAKKO! - 新しい学校のリーダーズ (@japanleaders) March 1, 2026 https://twitter.com/japanleaders/status/2028081205128892501?ref_src=twsrc%5Etfw

SUZUKA：3月の授業がスタートしましたが、最近のリーダーズはどんな感じで過ごしていましたでしょうか？MIZYU：まあ、いろいろありましたね！SUZUKA：今夜は、こちらをお届けしましょう！「近況Arigato」〜！ 私たちの近況を「Arigato！」を込めて報告していきましょう！ じゃあRINちゃん、先陣を切ってもらって良いですか？RIN：はい、まずは「新しい学校はすゝむツアー」福島公演を終了したということで、ツアーを全て完走しました！SUZUKA：ありがとうございます！ ついにですね。RIN：これは（去年の）9月から公演が始まった、約5か月間のツアーでして。国内は13都市、海外は5公演あって全18公演おこないました。SUZUKA：振替公演もあったから、ラストの2公演が特別になったなっていう印象でしたね。今回は、全部撮影可だったですよね。それでYouTubeとかSNSに動画が残っていて。けっこう前のを見ると「こんな感じだったのか！」とか。レベルアップしながら進んできたツアーだと思います。MIZYU：懐かしい！ 千葉とか、ちょっと緊張感あった。「どう伝わるんだろう？」って思いながら、初めてのリアクションが返ってきた、千葉。「すごい、この曲やるんだ！」とか「こんな演出なんだ！」とか。最初の印象も今とはすごい違かったなと思うし。全部終わったんだね！全員：終わりました！SUZUKA：「新しい学校はすゝむツアー」終了ということで、来てくれたみんな、本当にArigato！全員：Arigato！



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＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/lock/ 番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624