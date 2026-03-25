INI 郄塚大夢

【オリコン1位🥇】



本日発表のオリコン週間BOOKランキングで、#INI2nd写真集 https://twitter.com/hashtag/INI2nd%E5%86%99%E7%9C%9F%E9%9B%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw「Viva la vita」が1位を獲得しました🏆✨



手に取っていただいたみなさまのおかげです、ありがとうございます！



MINIはもちろん、これからMINIになる方、1人でも多くの方にこの写真集が手に届くことを願っています。… https://t.co/cXY39GzXu3 https://t.co/cXY39GzXu3 pic.twitter.com/fRjdkZRHpX https://t.co/fRjdkZRHpX