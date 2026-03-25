◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）追い切り＝３月２５日、栗東トレセン

高松宮記念でナムラクレアに騎乗する浜中俊騎手＝栗東・フリー＝が２５日、共同会見で同馬に対する思いを語った。２歳夏から５歳夏まで主戦を務め、今回が７戦ぶりのコンビ復活だ。

―ラストランを前にしての心境は。

浜中騎手「人馬ともに無事に、レースにたどり着ければいいなと思います」

―久々の騎乗依頼を受けたときの気持ちは。

「感謝の気持ちでいっぱい。最後の手綱を任せてもらえて、期待に応えたい気持ちが強い」

―中間の追い切りでまたがった感触は。

「いい動きをするな、と。いつも通りのナムラクレアでしたね。また乗れてうれしいなと思いました」

―勝ち切るためのポイントは何か。

「枠や馬場をみながら、作戦を考えたいです。長所の瞬発力を引き出せるようにアプローチしたい。かわして１着でゴールするのが理想です」

―ナムラクレアに対する思いは特別か。

「オーナーや厩舎の思いもありますし、何とかクレアにＧ１を取らせたい。僕もいちファンとして、クレアにＧ１を勝ってほしい。一緒に楽しんで走りたいですし、それでいい結果だったらと思います」