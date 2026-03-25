【高松宮記念】ラストランのナムラクレアで挑む浜中俊騎手「いちファンとして、クレアにＧ１を勝ってほしい」 共同会見
◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）追い切り＝３月２５日、栗東トレセン
高松宮記念でナムラクレアに騎乗する浜中俊騎手＝栗東・フリー＝が２５日、共同会見で同馬に対する思いを語った。２歳夏から５歳夏まで主戦を務め、今回が７戦ぶりのコンビ復活だ。
―ラストランを前にしての心境は。
浜中騎手「人馬ともに無事に、レースにたどり着ければいいなと思います」
―久々の騎乗依頼を受けたときの気持ちは。
「感謝の気持ちでいっぱい。最後の手綱を任せてもらえて、期待に応えたい気持ちが強い」
―中間の追い切りでまたがった感触は。
「いい動きをするな、と。いつも通りのナムラクレアでしたね。また乗れてうれしいなと思いました」
―勝ち切るためのポイントは何か。
「枠や馬場をみながら、作戦を考えたいです。長所の瞬発力を引き出せるようにアプローチしたい。かわして１着でゴールするのが理想です」
―ナムラクレアに対する思いは特別か。
「オーナーや厩舎の思いもありますし、何とかクレアにＧ１を取らせたい。僕もいちファンとして、クレアにＧ１を勝ってほしい。一緒に楽しんで走りたいですし、それでいい結果だったらと思います」