芳根京子さん、小手伸也さん、宮田俊哉さん（Kis-My-Ft2）、3時のヒロイン（ゆめっちさん、福田麻貴さん、かなでさん）が映画『私がビーバーになる時』ハチャメチャ！大ヒット記念イベントに登壇しました。



【写真を見る】【 Kis-My-Ft2・宮田俊哉 】 苦手なクレーンゲームは 「お金があるから大丈夫」と小手伸也がフォロー 中学時代の爛皀禿狙皚瓩眸簣





芳根さんは狠里蟾腓いお子さんと一緒に観に行ってくれて、「楽しすぎた！」って連絡をくれた。今までは「面白かった」「感動した」というコメントが多くてもちろん嬉しいんですけど、「楽しかった」っていうのが、ディズニーピクサー作品に参加させてもらってる！ってすごく思って嬉しかったです瓩犯振舛魎遒咾泙靴拭







宮田さんは、自身が演じたローフのぬいぐるみが売り切れていたと肩を落としつつ爐未い阿襪澆離レーンゲームのSNSの反響が楽しくて！皆さんこれからもSNS等にたくさん投稿してくれたら、僕もそれを見て楽しむことができます瓩噺討咾け。すると芳根さんが犁榲弔気鵝⊆茲蠅帽圓しかないですね！瓩板鶲討垢襪癲宮田さんは爐任睨諭淵レーンゲーム）ヘタで...。全然取れない姿とか見られたくないな瓩判造ど従陲鯢發べました。

そんな宮田さんに小手さんは狢臂翩廚任靴隋お金はあるんだから瓩繁面の笑みで話しかけ、会場は爆笑。







そして本作の衝撃シーンについて、芳根さんが爛汽瓩空を飛ぶんです！瓩噺譴蟷呂瓩襪函▲汽瓩離僖優襪宮田さんのすぐ隣を突き破って登場。3時のヒロイン・ゆめっちさんと福田麻貴さんがサプライズ登場すると、宮田さんは爛咼奪リした〜！瓩般椶魎櫃して驚いていました。

MCから最近の衝撃体験を聞かれた宮田さんは燹屮咼弌璽后廚箸靴董◆雰歐諭縫┘弌璽垢里二人と共演するタイミングがあって。その時に町田さんが「実は宮田さんと地元一緒なんです」って、地元の4つ下の後輩だった。しかも僕の弟と同級生で、野球で試合したことあるって言ってて。仲良くなりたいな瓩函意外な繋がりを告白。続けて燹峙榲弔気鵑中学生のバレンタインの時に、軽トラいっぱいのチョコをもらってた」と。僕、そんなにもらったことなくって...。でも、地元じゃモテてたらしいよって噂になってるの悪い気しないなっていう瓩函偽りのモテ伝説を語って会場を盛り上げていました。



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