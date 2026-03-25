サンダーの新アリーナ名が「コンチネンタル・コロシアム」に決定…2028年夏にオープン予定

3月24日。オクラホマシティ・サンダーとコンチネンタル・リソーシズは、オクラホマシティ中心部に建設中の最新アリーナ「コンチネンタル・コロシアム」の命名権に関する15年間のパートナーシップ契約を共同で発表した。

このコンチネンタル・リソーシズは、アメリカ合衆国で原油と天然ガスの探鉱・開発・生産を行う会社。近いうちに敷地の解体工事が完了し、建設チームがまもなく着工していくという。

サンダーの新たなホームアリーナとなる「コンチネンタル・コロシアム」は、2028年の夏後半にオープンすることを目指していて、オクラホマシティのスポーツとエンターテインメントに新たな時代をもたらすことが期待されている。

昨シーズンの王者サンダーは、この新アリーナがオープンするまで、引き続きペイコム・センターをホームコートにしていく。

新アリーナの名称は即日有効となり、建設現場のフェンスや建物全体の内外装の看板などに反映されている。また、このパートナーシップの強化に伴い、オクラホマ州全域において識字率の向上と教育の振興にフォーカスした、地域社会貢献活動も拡大していく。

サンダーの試合が新アリーナで開催されるのはまだ先のことになるが、サンダーのチームカラーがデザインされた「コンチネンタル・コロシアム」が完成し、お披露目される日を楽しみに待ちたいところだ。



We’re proud to announce Continental Coliseum, a 15-year signature partnership with Continental Resources for the new state-of-the-art arena rising in downtown OKC and set to open in 2028. As a company founded and built in Oklahoma, Continental shares the Thunder’s deep commitment… pic.twitter.com/4Hfur1pumG

- OKC THUNDER (@okcthunder) March 24, 2026

【注目】サンダーが公開した新アリーナの外観