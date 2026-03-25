YENAの日本オリジナル新曲「ミラミラ」が、現在放送中のデジモン完全新作TVアニメーション『DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）』（フジテレビ系ほか）の新エンディングテーマに決定した。

（関連：DEUXのAIによる奇跡の帰還から、RIIZEと美術館のコラボまで――韓国トレンドレポート 2025年12月号）

日本オリジナルの新曲、そしてYENA初のアニメタイアップ曲となる本楽曲のキーワードは“前向きさ”、“一歩踏み出す勇気”、“自分らしさ”、“ポジティブなエネルギー”、そして“フレンドシップ（友情）”。キャッチーで耳に残るメロディとリズミカルなトラックをベースにした、“キラキラ×キュート”な世界観を意識した高揚感のあるサウンドで、全体的にポジティブで前向きなエネルギーを感じられる楽曲に仕上がっている。

歌詞は“フレンドシップ（友情）”をメインテーマに、『DIGIMON BEATBREAK』での主人公や登場人物とパートナーデジモンの関係性を“鏡”というキーアイテムを用いて表現。『主人公にとって相手は鏡に映るもう一人の自分と同等に重要で身近な存在なんだよ』というメッセージが込められており、聴き終わったときに友情や夢、ミラクルが起こりそうな希望を感じられるような、明るく背中を押してくれるファイトソングとなっている。新エンディングテーマは4月より放送開始となる。

また、YENAは6月に約1年半ぶりとなる日本コンサートの開催も予定。今回の日本コンサートは4月からスタートするアジアツアーのファイナルを飾る公演となっており、6月13日、14日の2日間、Zepp DiverCity（TOKYO）にて開催される。

・YENA コメント

日本でアニメのエンディングテーマ曲を歌えることになり、とても驚き、そして光栄に思っています！子供の頃から親しんできたアニメの一部分を、自分の声で彩ることができるなんて、まさに夢のようで、この上ない光栄です。日本語の発音も一生懸命練習し、心を込めてレコーディングしました。

この歌が、作品を愛してくださる皆様にとって、ささやかな癒しとときめきになればと願っています。そして、私の歌声を通じて、そのシーンの感情が長く記憶に残ることを願っています。貴重な機会をいただいた分、心を込めて歌いましたので、ぜひたくさん聴いてください❤️日本でも素敵な姿をたくさんお見せできるよう、これからも努力を続けるイェナになります。

（文＝リアルサウンド編集部）