先月、山形県新庄市のコインランドリーに侵入し、両替機から現金およそ２６万円を盗んだとして、きょう福島県の４０歳の男が逮捕されました。

【写真を見る】単独の犯行か 未明に両替機をこじ開け現金約26万円盗んだ無職の男(40)を逮捕 コインランドリーに侵入（山形・新庄市）

警察は捜査に支障があるとして、男の認否を明らかにしていません。

建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは、福島市宮代に住む無職の男（４０）です。

警察によりますと、男は先月１７日の午前１時ごろから午前１時１０分ごろまでの間、新庄市内のコインランドリーに侵入し、工具を使い両替機をこじ開け、現金およそ２６万４４００円を盗んだ疑いが持たれています。

この日の午前６時ごろ、コインランドリーの経営者から警察に通報がありました。

被害を確認した警察が防犯カメラなどの捜査を行ったところ、男の犯行とわかり、きょう午前、男を福島市飯坂町湯野地内で通常逮捕しました。

警察は捜査に支障があるとして、男の認否を明らかにしていません。

警察は男の単独の犯行とみて、犯行動機や余罪などについて調べを進めています。