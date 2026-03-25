十八親和銀行がまちの賑わい創出を目指し、長崎市内に支店をリニューアルオープンしました。

支店が入ったビルには、賃貸寮が整備され、定住人口の増加につなげます。

3月9日リニューアルオープンした十八親和銀行新大工町支店・馬町支店。

13階建てのビルの1階と2階が支店で、2階から13階までは賃貸寮「ドーミー長崎新大工町」が併設されています。

寮は全国で500以上の寮を展開する共立メンテナンスが運営。

106室あり、部屋の広さは約18平方メートルから23平方メートルです。

（青木雄大アナウンサー）

「こちらが部屋だが洗濯機や冷蔵庫などの家電のほか、ベッドやテーブルなど家具もそろっている。一人暮らしには十分すぎるくらい広い」

家賃は学生向けが5万9500円～で、社会人は10万3000円～。

社会人は基本的に法人契約で受け付けています。

（共立メンテナンス 寮事業本部 西日本エリア 大西 開 本部長）

「こちらが食堂で、ドーミー長崎新大工町の一番の特徴」

学生は月額1万9360円、社会人は1万4300円で月曜から土曜まで、朝食と夕食をつけることもできます。

また、パーティールームや映画鑑賞ができるエリアもあります。

（共立メンテナンス 寮事業本部 西日本エリア 大西 開 本部長）

「長崎に人が集まってくる拠点づくりをしたい。初めて顔を合わせる人や同僚と仕事場とは違う関係性を作り、長崎に安心して住めるような場所を作っていきたい」

現在、7割近くが成約済みで、引き続き入居者を募集しているということです。