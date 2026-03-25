ボクシングＷＢＡ・ＷＢＯ世界ライトフライ級統一タイトルマッチ（４月３日、後楽園ホール）で、統一王者レネ・サンティアゴ（３３＝プエルトリコ）に挑戦するＷＢＯ同級４位・谷口将隆（３２＝ワタナベ）が２５日、都内で公開練習を行った。２０２３年１月にＷＢＯ世界ミニマム級王座を失って以来約３年３か月ぶりの世界返り咲きへ「取りあえず殴る」と闘志を燃やした。

王者は直近２戦で現ＷＢＣ世界同級王者・岩田翔吉とＷＢＡ世界フライ級１位・高見亨介（ともに帝拳）に連勝。足を使って捕まえさせない巧みな試合運びで日本人キラーとなっている。この日は３ラウンド（Ｒ）の練習を披露し、サンドバッグ打ち、ミット打ちで重い音を響かせるなど好調を感じさせた谷口は「サンティアゴ選手と戦った２選手は、何かおかしいな、が１２Ｒ続いたと思う。今回、僕が１２Ｒ通して、サンティアゴが何かうまいこといかんな、っていうような試合をしたい」と難敵攻略を思い描いた。

指導する小口忠寛トレーナーは「今までの日本人対決を見て、サンティアゴはヒラリヒラリとかわしていって、あれ、あれって感じになる。だから当てづらい。そういうところに重点を置いて、こうなったらこうしようと、いろんな作戦を２人で考えている」と多くの対策があることを示唆。それでも谷口は勝利のイメージを問われると「取りあえず殴るですよ」と返答し、「（パンチを）当ててからを考えるよりも、まず当てるからを考えるようにしている。岩田選手を見ていると、やっぱり当ててからで、それが当たらずに空回ってという感じだった」と説明した。

この戦いに備えて、日焼けサロンに通って肌を焼き、髪を短髪にして金色に染めた。その意図を「もともと肌がめっちゃ白いので。肌が白いと（パンチを）当てられたら真っ赤になる。髪の毛もちょっと（顔が）上がっただけでバサッとなるので。今回は変な要因は全部取ろうと思った」と勝負の上で印象が悪くなるのを防ぐためだと語った。

すべての準備を整えて王者を殴りにいく。