めちゃくちゃ可愛いのだがっ！【3COINS】バイカラーが目を惹く♡「新作タオル」

季節のイベントグッズや、キッチン雑貨、日用品、化粧品やファッション小物等、さまざまなアイテムがそろう【3COINS（スリーコインズ）】。今回は、春からの新生活でも探している人が多そうなタオルにフォーカス。デザインの良さはもちろん素材や使い勝手にもこだわりを感じさせる、「新作タオル」をピックアップします。ぜひ春のお買い物の参考にしてみてください。

おしゃれで機能的なフェイスタオル

気分が上がりそうなパープルカラーの、「バンブーコットンフェイスタオル：34×82cm」。公式サイトによると、「竹由来の素材を使用」「天然の抗菌力が臭いを防いで清潔さを保ちます」とのこと。さらに「吸水性が高く汗や水分をしっかりキャッチ」とも解説があり、毎日使いに最適かも。洗面所、バスルームといった自宅で使う他に、スポーツにも使えそう。ループ付きなので、引っ掛けられる仕様もうれしいポイント。パープルの他、ブラウン、ベージュ、カーキの4色展開で、\550（税込）です。同じシリーズのハンドタオル、バスマット等も展開されているので、あわせてチェックしてみてください。

この形・サイズがポイント！

毎日持ち歩くハンカチのように使える、こちらの「ミニハンドタオル3枚セット：11×22cm」。三つ折りにすると、小さめポケットにもすっきり収まりそう。ほどよい厚みで、折り畳んでもかさばらないところも魅力的。本体とパイピングのカラーが異なる配色デザインで、可愛さも◎ 大人だけでなく、子ども用としても使えるはず。色違いの3枚セットで\330（税込）で販売中。カラーバリエーションが豊富なので、お気に入りのセットを探してみてください。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A