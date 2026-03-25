モーニング激戦区、愛知県一宮市にある『ありすカフェ＆バー』。1日中注文可能なモーニングが人気で、中でも一際話題になっているのが名物の「ありすキューブ」です。



「ありすキューブ」は、キューブ型の食パンの上に、プリンと高く巻き上げた生クリームがのっていて、高さは何と18cm。





これにサラダ・小鉢2つ・デザート・ドリンクがつくボリューム満点のモーニング。価格は1380円です。作り方は、食パンを一度温めて、バターを塗りながらナイフでパンに穴を開け、カラメルソースを中まで染み込ませます。その上に自家製のプリンを崩さないようにのせ、さらに生クリームを高く巻き上げたら完成。まるでタワーのようなトーストです。2025年秋には総菜系のメニューも登場。チーズの中にゆでたまごが丸ごと1個入った「てりたまキューブ」です。個性的なメニューを作る背景は…。店長：「一宮はたくさんカフェや喫茶店があるので、お客さんを飽きさせないために、よりとがった商品を出していこうというのが常にあります」モーニング激戦区・一宮ならではの衝撃メニュー。火曜日から土曜日は夜9時まで、日曜日は夕方6時まで、1日中注文可能です。