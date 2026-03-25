◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）追い切り＝３月２５日、栗東トレセン

ラストランが惜しまれるくらい、絶好の動きだった。ナムラクレア（牝７歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父ミッキーアイル）は長谷川調教師とともに、朝一番の栗東・坂路へ。ゴールが近づくに連れて回転数を上げると、最後も持ったままでパワフルに駆け上がった。時計は５３秒０―１１秒６で、ラスト１ハロンはこの日の最速。現役最後の追い切りを、完璧なデモで締めた。長谷川師は「非常に雰囲気が良かった。申し分ないと思います」と背中越しの感触をかみしめるように話した。

前走の阪神Ｃは上がり最速の３３秒２で追い込んだが、勝ち馬と競り合いの末、鼻差の２着。「離れたところから、びっくりするくらいの脚をみせた。長く脚を使ったぶん、負けた感じですね」と負けて強しの競馬だった。

放牧を挟んで、２月２２日から追い切りを開始。４日、１１日、１８日と３週続けて坂路で５１秒台を連発しているように、密度の濃い調教を積んで、攻め抜いた。「タフなレースを経験したにも関わらず、気持ちが折れないのが最大の武器」と指揮官は評価する。７歳の春でも、全盛期と何ひとつ変わらず、いい状態で大舞台に臨める。

高松宮記念は３年連続２着と、文字通りあと一歩の競馬が続いている。特に昨年のレース後は、しばらく言葉が出てこないほど、トレーナーは悔しがっていた。「何とか最後にいい結果を迎えたいですね。クレアと浜中騎手のレースを、温かく応援してもらえたら」。多くのファンの声援、そして厩舎と騎手の思いを乗せて、クレアは最後まで全力で走り切る。１１回目のＧ１挑戦で、大団円を迎える準備はできている。（山下 優）