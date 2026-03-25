武隈市長に関する市のアンケートについて市長を支持する市議会議員らが先日、正当性などの調査を求めたのに対し、申し入れを受けた市の総務管理部長が、きょう威圧的で過剰な要求だとして議長に対し審査を請求しました。



審査請求書は、黒部市総務管理部の長田等部長が、一市民として、市議会の柳田守議長に提出しました。



市が武隈市長のハラスメントについて管理職を対象に行ったアンケートに対し、市長を支持する黒部市議会の自民同志会などの市議らは、来月の黒部市長選挙に影響を与えるよう利用された可能性があるとして、アンケートのあり方や正当性の調査を今月10日、市に申し入れました。





長田さんは申し入れに総務管理部長として対応しました。黒部市 長田等総務管理部長「議員個人あるいは会派、そういうところからの調査については私はそれを調査することはできかねます。それははっきり申し上げたいと思います。こういうことをやられるということであれば、あくまで黒部市議会として議決をもって、当局に言っていただければと思います」自民志創会 柴沢太郎市議「3月23日までに回答していただきたいという期日がございます。回答いただけない場合は、議会最終日に百条委員会の動議を出す」この申し入れについて長田さんは「議会の議決を経ていない過剰な要求」で「百条委員会設置の動議を出すと宣言したことは脅しともとれる」としたうえで、黒部市議会議員政治倫理条例に反するとして審査を請求しました。市議会事務局によりますと、議長が審査が必要と判断した場合政治倫理審査会が設置されることになります。武隈市長のハラスメントの疑いをめぐる、市や市議会の対応は混迷の度合いを増しています。