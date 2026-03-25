おととし3月、富山市で飲酒運転の車にはねられ女性が死亡した事故で、遺族はこれまで、より罪の重い「危険運転致死罪」の適用を求めてきました。しかし検察はきょう、運転していた男を過失運転致死などの罪で起訴しました。



富山地検がきょう、酒気帯び運転と過失運転致死の罪で起訴したのは、富山市の無職、山粼満大被告（44）です。



この事故はおととし3月、富山市総曲輪の横断歩道を歩いていた井野真寿美さん（当時62）が、一方通行の道路を逆走してきた山粼被告の飲酒運転の車にはねられ、死亡したものです。





警察はおととし6月、山粼被告を酒気帯び運転と過失運転致死の疑いで書類送検していましたが、検察はこれまで、起訴するかどうかの判断を示していませんでした。遺族はより罪の重い「危険運転致死罪」の適用を求め、これまでに集めた6万2899人分の署名や意見書を検察に提出していました。意見書は独自の現場検証に基づいたもので、 事故当時の運転が「通行禁止道路の進行」や「赤信号無視」「通行妨害目的」など危険運転に当たるとし、その原因に飲酒があると指摘していました。しかし検察はきょう、遺族が求めてきた危険運転致死罪ではなく、過失運転致死などの罪で山粼被告を起訴しました。富山地検の恒川一宇次席検事は「慎重に危険運転致死罪の適用の可能性を検討してきたが、該当すると認められる証拠はなく、見送らざるをえなかった」とコメントしています。遺族はきょうオンラインで会見を開きました。井野さんの長男・中田康介さん「危険運転致死罪を求めて動いてきたこととしては、悔しいという思いはある」一方、代理人弁護士によりますと、危険運転致死罪の適用は見送られたものの、過失運転致死の中でも量刑が重くなる傾向にある「運転避止義務違反」が認められたとしています。髙橋正人弁護士「フロントガラスの下半分が雪で覆われているのに、払いのけない限り運転を開始してはいけないということ（が認められた）。悪質性は危険運転致死罪に匹敵するほど高い。とても意義のある事」遺族は裁判の行方を見守りたいとしています。