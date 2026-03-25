ちーちゃんは腎臓が悪いので、好きなものを食べさせるというよりは、腎臓ケアのカリカリと腎臓用のリキッドを食べさせながら、ご褒美にカステラを与えているという感じです。

また、それだけじゃなかなか食べないので、液体の腎臓用リキッドご飯に、カリカリのご飯をふやかせて柔らかくして、その上にチュールをかけて食べさせています。そのチュールも腎臓に配慮されたものです。

好きなものを食べさせてあげたいのですが、そうすると腎臓の数値が振り切って気持ち悪くなり、食べられなくなってしまうので、できるだけこのご飯を食べさせるようにしています。

しかしながら、やはり飽きてくることもあるので、ご飯はいつも通りガツガツするわけではなく、ゆっくりゆっくりです。しかも一杯一杯、スプーンでゆっくり食べさせないといけないので、大変時間がかかります。

今までは食欲が旺盛で、カリカリも何の苦労もなくバクバク食べてくれていたのですが、ハイシニアになるとそうもいかないようです。多分他のものだったら食べるんでしょうが、やはりちーちゃんの体調からしてそういうわけにはいきません。

しかしながら、声かけをして、一口一口手であげる時間は確かに手間がかかりますが、ゆっくり時間が流れて、赤ちゃんに戻ったようですごく可愛いです。