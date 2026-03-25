「＋１」から始まる自動音声ガイダンスの電話をきっかけに山形県天童市に住む６０代の男性が電子マネー３０万円分をだまし取られる特殊詐欺被害がありました。

警察によりますと、今月１３日、天童市に住む６０代の男性のスマートフォンに「＋１」から始まる電話番号から電話があったということです。

男性は自動音声ガイダンスで「こちらはＮＴＴです、サイト料金の未納分があります」「あしたには民事裁判となります、詳細をお聞きになりたい方は１を押してください」などと言われたことからガイダンスに従い番号を押しました。

すると「オペレーターのキタムラ」を名乗る男が出て、「『スイング』というサイトに利用登録しているようですが、その利用料金が１年間未納になっています」「その未納分についてあした裁判が行われます」「現在までの未納料金は、違約金等も合わせて２９万９８８０円です」などと言われたということです。

男性が未納分の支払い方法を尋ねたところ「コンビニに行って、電子マネーを購入してください」などと言われました。

男性は山形市内のコンビニエンスストアに行き、３０万円分の電子マネーを購入すると、コンビニに設置されたファックスを使い「キタムラ」から指定された電話番号に、電子マネーのコード番号と購入時のレシートを送信したということです。

その後「キタムラ」から電子マネーをすぐに処分するよう言われたことで男性は不審に思い、警察に相談したところ、被害が分かりました。

警察は「電子マネーを購入して番号を教えろ」と言われた場合は詐欺だとして注意を呼び掛けています。