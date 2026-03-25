１９７４年の「じゃがいも」以来、今年４月から５２年ぶりに「指定野菜」になるブロッコリーについて、生活者と社会の生活満足度向上に資する研究・発信を行う「くふう生活者総合研究所」は、全国の生活者７８９７人を対象にインターネット調査を実施。その結果を公表した。

農林水産省が決める「指定野菜」は消費量が多く、増加が見込まれる野菜のことで、著しい価格低落時には生産者に補給金が交付されるなど、生産・出荷の安定と消費者への安定供給を目的に定められている。これまでの「キャベツ」「きゅうり」「さといも」「だいこん」「トマト」「なす」「にんじん」「ねぎ」「白菜」「ピーマン」「レタス」「玉ねぎ」「じゃがいも」「ほうれんそう」の１４品目にブロッコリーが加わる。調査によるとブロッコリーが指定野菜となることを知っていた人は４６.７%だった。

普段、ブロッコリーをどのくらい購入しているかの問いの最多回答は「月１〜３個」（３３.８%）。週１個が２４．０％で、それ以上を合わせると約４割になる計算で、指定野菜になるのも納得のデータとなった。

購入する理由は「栄養価が高いから」の６９.８%が最多。食卓に登場する最多は「サラダ」（７３.０%）で、次いで「おかずの付け合わせ」（６０.９%）だった。

購入時には大半の人がつぼみの締まり具合や色などの「鮮度」（８５.８%）、「価格」（８２.２%）を気にしているという結果も。

価格に対する印象では「高いと感じ始める価格」の最多が「２００〜２４９円」の４５.０%で、次いで「１５０〜１９９円」（３８.８%）と、１００円台後半から２００円を超える価格で「高い」と感じ始めることが判明。逆に「安い」と感じ始めるのは、「１００円〜１４９円」が５５.０%と最も多かった。「この価格までなら購入する」＝この価格より高ければ買わない、という"限界価格"は回答者平均で１８６円（税抜）だった。