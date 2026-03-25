古旗笑佳アナ、モーサテ卒業を報告「礎を学んだ1年3ヶ月でした」
テレビ東京の古旗笑佳アナウンサーが25日、自身のXを更新。『Newsモーニングサテライト（モーサテ）』（毎週月〜金 前5：45〜7：05）の卒業を報告した。
【写真】「礎を学んだ1年3ヶ月でした」モーサテ卒業を報告した古旗笑佳アナ
古旗アナは「放送でもお伝えしましたがモーサテを離れることになりました」と投稿。「報道番組のいろは、生放送への取り組み方、配信での進行の仕方、金融市場の仕組みといったテレ東キャスターとしての礎を学んだ1年3ヶ月でした」と感謝を伝えた。
続く投稿では「マーケットはあまりに未知の世界でしたが、勉強し理解できることが増えていくのが本当に楽しくて仕方がありませんでした。ご覧いただいた（というよりは見守ってくださっていたの方が適切かもしれないですね）みなさん、ありがとうございました！」と結んだ。
【写真】「礎を学んだ1年3ヶ月でした」モーサテ卒業を報告した古旗笑佳アナ
古旗アナは「放送でもお伝えしましたがモーサテを離れることになりました」と投稿。「報道番組のいろは、生放送への取り組み方、配信での進行の仕方、金融市場の仕組みといったテレ東キャスターとしての礎を学んだ1年3ヶ月でした」と感謝を伝えた。
続く投稿では「マーケットはあまりに未知の世界でしたが、勉強し理解できることが増えていくのが本当に楽しくて仕方がありませんでした。ご覧いただいた（というよりは見守ってくださっていたの方が適切かもしれないですね）みなさん、ありがとうございました！」と結んだ。