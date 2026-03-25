◇全国高校選抜ラグビー大会1回戦 佐賀工69―14川越東（2026年3月25日 埼玉・熊谷ラグビー場）

開催県枠で3大会ぶりに選抜に出場した川越東は、13大会連続20回目の出場の佐賀工に11トライを奪われ、14―69で完敗した。埼玉県の新人大会で3年ぶり4度目の優勝を果たして選抜出場を手にしたが、強豪相手に後半の2トライに抑えられた。

望月雅之監督は「前半の15分までは我慢し、チャレンジできたが、その後に一気にいかれた」と振り返った。前半8分にCTBの谷川史人（3年）が負傷し、吉田開（2年）が急きょ出場。同17分に正式に交代となった。「（谷川は）バックスのエース。彼が縦に突破し、トライを取るチームなので、痛かった」と話した。

ただ、それ以上にFWが接点で佐賀工に押された。「ブレークダウンでいい球出しをさせてもらえなかった。FWには自信があったけど…」と、全国常連校の強さも実感した。「KOBELCO CUP」のU17関東代表にも選ばれたPR竹山暖和主将（3年）は「フィジカル、プレッシャーでFWが負けた」と敗因を認めた。

それでも、後半に収穫もあった。13分に左10メートルのラインアウトからモールを形成。ラックになってから、1メートル85の巨漢LO増山慧亮（3年）がサイドを突いて初トライ。後半22分のトライは、敵陣ゴール前のスクラムでコラプシングの反則を奪い、PKからモールをつくってNo.・8松本暖（2年）が飛び込んだ。

竹山主将は「セットプレーは自信にしてやってきた。FWで取り切ったのは収穫」と話す。「春に強豪と対戦できたことで、どれだけ差があるかを実感できた。プラスに捉えて秋につなげたい」と、3年ぶりの花園へ前を向いた。