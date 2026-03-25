推しと同じ身長＝同じ目線と気づいて――目に映るものすべてが愛おしくて仕方ない!!／とびだせ！ つづ井さん3
つづ井さんのオタクライフ、フルスロットルで充実中!!
この記事の画像を見る
リアルに存在する男性アイドルが新たな推しとなり、日々オタ活に勤しむつづ井さん。彼との共通点を見つけたり、新たな気づきを得たりする中、ある日朗報が飛び込んできて――!!
人気日常コメディエッセイ『とびだせ！ つづ井さん』シリーズ、ついにパート3へ到達です！ 男性アイドルが推しになったことで、著者・つづ井さんの推しライフは新たな発見ばかり。推しに会えるかもしれない特大イベントも耳にして、心揺さぶられるつづ井さん。果たして、無事彼と会うことはできるのか――!? 2026年3月25日発売『とびだせ！ つづ井さん3』に収録の推しエピソードをお楽しみください。
※本記事は『とびだせ！ つづ井さん3』（つづ井/文藝春秋）より一部抜粋・編集しました
この記事の画像を見る
リアルに存在する男性アイドルが新たな推しとなり、日々オタ活に勤しむつづ井さん。彼との共通点を見つけたり、新たな気づきを得たりする中、ある日朗報が飛び込んできて――!!
人気日常コメディエッセイ『とびだせ！ つづ井さん』シリーズ、ついにパート3へ到達です！ 男性アイドルが推しになったことで、著者・つづ井さんの推しライフは新たな発見ばかり。推しに会えるかもしれない特大イベントも耳にして、心揺さぶられるつづ井さん。果たして、無事彼と会うことはできるのか――!? 2026年3月25日発売『とびだせ！ つづ井さん3』に収録の推しエピソードをお楽しみください。
※本記事は『とびだせ！ つづ井さん3』（つづ井/文藝春秋）より一部抜粋・編集しました