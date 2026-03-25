【一番くじ ブルーアーカイブ vol.3】 4月25日 一般店頭発売予定 4月27日17時 オンライン販売開始予定 価格：1回770円

BANDAI SPIRITSは、「一番くじ ブルーアーカイブ vol.3」を4月25日に店頭、4月27日17時からオンラインで発売する。価格は1回770円。この度全ラインナップを公開した。

A賞 見つめあいビジュアルボード～ティーパーティー～

全高約27センチで「ナギサ」、「セイア」、「ミカ」のビジュアルを描いたボード。アクリル製で、見つめ合っているようにテーブルなどの向かいに置いて楽しめる。

全3種から選べる

ナギサ

セイア

ミカ

B賞 見つめあいビジュアルボード～補習授業部～

全高約24センチの「見つめあいビジュアルボード」。「ヒフミ」、「コハル」、「アズサ」、「ハナコ」のうちから1つ選べる。アクリル製となっている。

全4種から選べる

ヒフミ

コハル

アズサ

ハナコ

C賞 見つめあいビジュアルボード～シスターフッド～

全高約26センチの「見つめあいビジュアルボード」。「マリー」、「サクラコ」、「ヒナタ」のうちから1つ選択できるアクリル製ボードとなっている。

全ラインナップ

マリー

サクラコ

ヒナタ

D賞 ちょこのっこぬいぐるみ ぷらす ヒフミ

「ちょこのっこ」のフォーマットでぬいぐるみ化した「ヒフミ」。サイズは全高約25センチ。「ペロロ」を持って喜ぶ姿がかわいらしい。

E賞 ちょこのっこぬいぐるみ ぷらす アズサ

「スカルマン」を持って満足げにする、「ちょこのっこ」フォーマットでぬいぐるみ化した「アズサ」。全高約25センチの大ボリュームとなっている。

F賞 ちょこのっこフィギュア

全高約4.5センチ、全10種からランダムで1つ封入されている「ちょこのっこ」。小さなフォルムで細やかに「ティーパーティー」や「補習授業部」、「シスターフッド」たちの制服姿を再現している。

全ラインナップ

ナギサ

セイア

ミカ

ヒフミ

コハル

アズサ

ハナコ

マリー

サクラコ

ヒナタ

G賞 アクリルスタンド～ティーパーティー～

一番くじ用の描き下ろしイラストを使用した「ティーパーティー」3人のアクリルスタンドで、ランダムで1種封入している。サイズは全高約11センチ。

全ラインナップ

ナギサ

セイア

ミカ

H賞 アクリルスタンド～補習授業部～

一番くじ用の描き下ろしイラストを使用した「補習授業部」4人のアクリルスタンドで、ランダムで1種封入している。サイズは全高約10センチ。

全ラインナップ

ヒフミ

コハル

アズサ

ハナコ

I賞 アクリルスタンド～シスターフッド～

一番くじ用の描き下ろしイラストを使用した「シスターフッド」3人のアクリルスタンドで、ランダムで1種封入している。サイズは全高約11センチ。

全ラインナップ

マリー

サクラコ

ヒナタ

J賞 クリアファイルセット

描き下ろしイラストを使用したものと、PVシーンを描いたものの2枚セットのクリアファイル。全10種から選択できる。

K賞 推し隊名！ラバーチャーム

トリニティ総合学園の各チーム名と生徒の顔をラバーチャームで再現したもの。サイズは約7.5センチから11センチで、選択できる。

ラストワン賞 クッション

表裏の両面に描き下ろしイラストが描かれたクッションで、サイズは約50センチ四方。くじの最後の1個を引くと手に入るラストワン賞。

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